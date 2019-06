SE SUMAN JÓVENES AL PROGRAMA DE CONTENCIÓN PARA DEPORTISTAS RESIDENTES EN BUENOS AIRES

El Municipio de Río Grande a través de la Agencia de Deportes y Juventud continúa

sumando jóvenes al programa de acompañamiento y contención para jóvenes

deportistas que están perfeccionándose deportivamente en Buenos Aires.



Dicho programa se puso en marcha el pasado mes de mayo para dar respuesta “y

acompañar a los deportistas de Río Grande que están en Buenos Aires y que están

desempeñándose en un buen nivel deportivo, facilitar su estadía allá y que tengan

contención, que es lo más importante”, señaló oportunamente el licenciado Gabriel

Coto, profesor del Centro de Rendimiento Deportivo.

Del grupo de 14 chicos que desarrollan diversas disciplinas y que ya se encuentran

dentro del mencionado programa, ahora se suman cuatro jóvenes movilizados por

las virtudes del mismo.

Uno de ellos, Nicolás Huell, de 20 años, recordó que llegó a Buenos Aires hace casi

4 años y tras destacarse en Platense por dos años, se fue al club que actualmente

juega, que es el Club Comunicaciones Futsal. “Cuando me vine a Buenos Aires

terminé mi secundario en el colegio Vicente López, ahora empecé Enfermería.

Quiero terminar esta carrera, pero me gusta el Deporte. Vine solo a la ciudad.

Cuando me comentaron del proyecto me pareció buenísimo, porque es necesario no

solo para mí, sino para todos”, dijo.

En tanto, otro de los chicos, Matías Godoy, jugador de las inferiores de Argentinos

Juniors, recordó que “estoy en 6ta división, soy de Río Grande y 100% fueguino. Mi

objetivo es pasar de año y seguir creciendo paso a paso hasta llegar a Primera”. En

relación al programa refirió que “me parece muy bueno. Me gusta porque te ayudan

de una forma que te dan una gran mano”.

Valentina Lorenz, estudia Contador Público en la UBA y juega al Hockey, destacó

que “cambia mucho por el tema del clima y las distancias. Hoy me siento

acompañada, y es un beneficio enorme, no solo por la ayuda económica, sino por

las otras opciones que me contaba Gabriel Coto, como ir al gimnasio, que también

lo tengo incluido dentro del programa”.

Finalmente, Joaquín Sánchez, de 19 años, jugador de Hándbol de la UBA e

integrante del seleccionado nacional, y estudiante de Sociología, subrayó sobre el

programa de acompañamiento que “este es el segundo año fuera de mi ciudad y lo

voy llevando un poco más tranquilo. Uno tiene que aprender a manejarse solo. La

propuesta del Municipio me parece fantástica, es algo que mantener y que

progrese”.