Semana de MalvinasEl Vicegobernador en la Exposición de Maquetas

El vicegobernador Juan Carlos Arcando participó este sábado a la tarde a la Segunda Edición del Concurso de Modelismo de Tierra del Fuego –el más austral del Mundo- denominado ‘Semana de Malvinas’. El mandatario provincial felicitó por esta muestra a los organizadores no solamente por mantener latente una actividad cultural sino por defender la Causa Malvinas. De esta presentación participó también el presidente del Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas Argentinas’, Roma Alancay y los encargados de brindar dos master class sobre modelismo.

Gustavo Santa Cruz, integrante del Grupo de Modelistas Fueguinos, entidad organizadora, agradeció el apoyo del Vicegobernador en este evento y asimismo a las áreas gubernamentales mencionadas que se abocaron de lleno a acompañar –tal como lo hicieron el año pasado- con la gráfica del evento y con la cesión del Centro Cultural Yaganes donde se exponen las maquetas hasta este domingo inclusive, hasta las 20 horas.

“Estamos muy contentos porque todo salió perfecto, a las 8 de la mañana comenzaron con el armado de todas las mesas, se comenzó a recibir los trabajos y a las 12 del mediodía ya quedó abierta al público y desde esa hora no paramos y este domingo seguramente será incesante el fluir de familias con muchos chicos que recorrerán las distintas maquetas”, destacó Santa Cruz.

“Nos abocamos hasta los últimos detalles para poder brindar un mejor espectáculo que el que se brindó el año pasado; en esta oportunidad trajimos a dos reconocidos modelistas, como Rodolfo Melián quien viene desde Buenos Aires a dar una clase de pintura de aviones y este domingo hará lo propio Pablo Verón dando clases de vehículos militares”, agregó el modelista.

Santa Cruz observó que “el modelismo tiene algo propio y es que nos conecta a todos, por ejemplo, el avión Electra de la Armada que está representado en un modelo, es uno de los que trajo al actual vicegobernador Juan Carlos Arcando a Tierra del Fuego en 1977 y el helicóptero ruso MI-171, dos de los cuales fueron utilizados en la Campaña Antártica Argentina y justamente uno de sus pilotos argentinos (Gabriel Sant) visitará nuestra muestra el domingo”.

Esta muestra tiene dos partes, una de exposición y otra de competición por lo cual han puesto sus ejemplares a concurso. “Tenemos esas dos categorías, concurso y exposición y también hay modelistas que concursan y exponen a la vez”, explicó el entrevistado.

“La idea es difundir este precioso hobby que para nosotros dejó de serlo para convertirse en una pasión y que no solo se enteren los modelistas que todavía no se han contactado, sino también la población en general y los chicos principalmente porque es una buena alternativa creativa para brindarle a los jóvenes para sacarlo un poco de la computadora, sacarlo de la calle y hasta se le da un tiempo de contención familiar, porque creo que a todo padre o madre le gusta que los chicos estén trabajando en la mesa y se prendan y compartan estos conocimientos”, entendió Santa Cruz.

Homenaje a Malvinas

El entrevistado comentó que “dentro del concurso y la exposición, nosotros tenemos una mesa destinada pura y exclusivamente a Malvinas, donde engalanando dicha mesa tenemos una bandera que nos regaló el Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas Argentinas’ de Río Grande y es nuestro pequeño granito de arena para homenajear a nuestros héroes, tanto a los que están vivos como para los que quedaron eternamente de guardia. Para nosotros los fueguinos, riograndenses, tolhuinenses y ushuaienses, es una razón de Estado la Causa y la Gesta de Malvinas ya que nuestras Islas son parte de Tierra del Fuego y Ushuaia es la Capital de Malvinas y Río Grande es la Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas y nosotros queremos ser parte de este reloj con engranajes que significa la ‘Malvinización’ y poder crear una conciencia a los ciudadanos inclusive a los chicos, porque los pequeños, por ejemplo, ven una maqueta de avión que participó en Malvinas y ya le entra el interés por aquella gesta del 2 de abril de 1982”.

Justamente el año pasado, en la primera edición, esta muestra tuvo la sorpresiva visita de dos excombatientes de Malvinas, Oscar Poltronieri –el más condecorado por su actuación en la guerra- y Beto Altieri –Presidente de la Asociación Heridos en Combate- “que los aprovechamos al máximo e incluso colaboraron entregando los premios que fue ‘una trampa’ que me hizo mi señora (Lucía Marcelo González) quien ya había hablado con ellos para ver si podían participar de esta premiación. No me canso de agradecer a los veteranos de guerra de nuestra ciudad que siempre están al pie del cañón”, recordó el modelista.

Santa Cruz confió sentirse “orgulloso” por la actuación de los argentinos en Malvinas. “No me que como la cancioncita de los chicos de la guerra, fueron los grandes hombres de la guerra porque afrontaron con valentía y ofrendaron su vida en defensa de la Patria, por eso digo que fueron nuestros Gauchos de la Guerra, además, hay que ver que también los ingleses eran jóvenes, muchos de ellos tenían 17 años pero Inglaterra los trata como soldados y no como chicos llorones y temblorosos. La lástima ya no vende”.

Homenaje a los 44 héroes del ARA San Juan

También en esta importante muestra hay un homenaje a la tripulación del Submarino ARA San Juan “esos 44 héroes ya pertenecen al panteón de nuestros héroes del Atlántico Sur y como argentinos y fueguinos también tendremos un lugar especial en ese espacio”, contó el artista.

Agradecimientos

Gustavo Santa Cruz brindó un especial agradecimiento a todos los que colaboran en este evento. “Tengo miles de reconocimientos y sentimientos de gratitud, especialmente a la gente de la Subsecretaría de Industrias Culturales del Gobierno de la Provincia, tal como lo sostuve el año pasado, no podríamos nosotros haber hecho nada sin este fundamental apoyos de habernos abierto las puertas del Centro Cultural Yaganes y también el de mi señora, porque el apoyo que me da Lucía, no tiene comparación. Asimismo a los maquetitas y modelistas, un grupo de amigos, entre todos llevamos esta propuesta del Concurso de Modelismo de Tierra del Fuego –el más austral del Mundo-‘Semana de Malvinas’, y aunque muchos no pudieron estar físicamente presentes, nos acompañaron con toda su fuerza, inclusive difundiendo por el mundo y es así que colegas de todos los países, prácticamente, se asombraron por la calidad de las exposiciones, los colores de las maquetas, su diversidad y belleza y comenzaron a llamar y a saber que hay un lugar que se llama Tierra del Fuego, por lo que también es una humilde contribución a nuestra geografía y cultura. También sorprendió a otros clubes de nuestro país que no habían confiado en principio en nosotros y al observar las imágenes del evento y se les dio vuelta la taba”.

También Santa Cruz agradeció al vicegobernador Juan Carlos Arcando, “porque nos recibió y pudimos exponerle la propuesta, a lo que se emocionó al ver las maquetas y el sentimiento a Malvinas y al ARA San Juan que le tocan muy de cerca y nos brindó todo su apoyo”.