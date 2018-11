El Ministerio de Salud brindó una serie de recomendaciones a la comunidad, en el marco de la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antibióticos, que se conmemora del 12 al 16 de noviembre.

Desde la Dirección de Epidemiología e Información en Salud, a cargo de la doctora Adriana Basombrío, explicaron que desde la Comisión Nacional para el Control de la Resistencia Antimicrobiana (Co.Na.CRA), como comité técnico de asesoramiento, se propone trabajar en la difusión de mensajes en torno al uso adecuado de antibióticos.

La Resistencia a los Antimicrobianos es un problema transversal y de alcance mundial, con particular relevancia en la Reunión del G20 realizada este año en nuestro país, por lo cual se promoverá el uso seguro de los antimicrobianos en todos los sectores con el enfoque de “Una Salud”, que incluye la Salud Humana, Animal y Medio Ambiente.

Las principales recomendaciones para la población en general son: no automedicarse, no tomar antibióticos sin receta médica u odontológica, no compartir medicamentos con otras personas y tomar conciencia sobre la repercusión del mal uso de los antimicrobianos, que es, fundamentalmente, ayudar a generar mayor agresividad de los gérmenes en el mediano y corto plazo.

Cabe destacar que esta actividad fue declarada de Interés Nacional por Resolución 2018- 53977621- APN-SGP.