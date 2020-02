Silvina Luna se aleja de los medios y quiere volver a la universidad

La ex Gran Hermano reveló que quiere retomar los estudios. ¿En qué carrera se va a anotar?

Lejos de las cámaras, cerca de las aulas.

Cada día que pasa, Silvina Luna tiene más en claro que lo suyo, al menos en este momento de su vida, pasa más por el crecimiento interno que por la exposición mediática y por los minutos ante las cámaras de televisión. Y en medio de un cambio de vida que la llevó a replantearse muchas cosas, una nueva inquietud nació como proyecto para este 2020: volver a ser estudiante universitaria.

Así lo contó la ex Gran Hermano, al aire de Agarrate Catalina, programa que emite La Once Diez/ Radio de la Ciudad, charla en la que aseguró que este desafío la tiene de lo más entusiasmada. Porque desde que se bajó de su rol como panelista de Incorrectas, Silvina Luna se abocó de lleno a sus variados intereses. Cambió sus hábitos de alimentación, se hizo vegetariana de la mano del ayurveda y le puso toda su energía a las redes sociales para impulsar su emprendimiento de indumentaria.

Y en este camino de auto-indagación, Silvina Luna le contó a Catalina Dlugi que se dio cuenta lo mucho que le gusta estudiar y anotarse en cuanto curso le haga picar el interés. Por el momento, la exmodelo no tiene definido qué rumbo va a tomar cuando empiece el año lectivo. “Estoy decidiendo qué hacer. Me gustan las religiones comparadas, y estoy evaluando si me anoto en la carrera de psicología o en la de filosofía”, aseguró.

Luna suele recomendar libros en sus redes.

¿Volver a la tele si la llaman para ser parte de un éxito? No la tienta nada de nada. ¿Extraña las cámaras? En absoluto. Silvina dijo que la TV, ahora, no le interesa. Y aseguró que sólo participaría en un proyecto que la haga “vibrar”: “Se puede vivir sin tele, tengo otras cosas que me gustan y me llenan. No me veo en el Bailando”. ¡A las aulas!