Sin WhatsApp: una “broma” hizo que le bloquearan la cuenta a varios estudiantes de zona norte

Los adolescentes tienen los perfiles bloqueados por un chiste que la app considera un delito.

Los grupos de WhatsApp de adolescentes, víctimas de este polémico desafío.

Todos los integrantes de un grupo de WhatsApp son baneados de la aplicación. No la pueden seguir usando. Son jóvenes, adolescentes, cuyo número de teléfono queda bloqueado, consecuencia de una broma escolar de mal gusto. La app solamente sugiere “contactarse con soporte” para intentar solucionarlo.

¿Qué pasó? El servicio de mensajería, propiedad de Facebook, cierra cuentas de todo el mundo, y banea a todos los miembros de un grupo, si tiene sospechas de distribución de pornografía infantil.

Esto generó, según reveló La Nación, que estudiantes del colegio Cristoforo Colombo, de Belgrano, y el San Lucas, de Zona Norte, entre otros, se quedaran sin WhatsApp.

La “broma”, el engaño, es hacerle creer al chat que ese grupo sirve para distribuir pornografía. Por eso los chicos le cambian el nombre y le ponen algo como “child porn”. Este dato puede ser visto por la app -que no puede acceder al contenido, porque está cifrado de extremo a extremo-, pero que preventivamente decide cerrarlo.

“Tenemos motivos para sospechar que la actividad de tu cuenta ha violado nuestras Condiciones del servicio y decidimos mantener tu cuenta suspendida. Recibimos una numerosa cantidad de quejas acerca de tu cuenta, y para proteger la privacidad de nuestros usuarios, no revelaremos la naturaleza de dichas quejas. Las respuestas a este correo no serán leídas”, es el mensaje que reciben los usuarios cuyas cuentas fueron suspendidas.

Lo más complejo del “chiste” es que el bloqueo se da en la línea de teléfono. No importa que se borre y se vuelva a instalar la app o que se formatee el celular: si WhatsApp no le saca el baneo, la línea no podrá volver a usar el servicio de mensajería.

La solución a la que llegan muchos es adquirir una nueva línea, con otro número, que no tendrá este bloqueo de la plataforma de chat. El problema es que habrán perdido todos los contactos, mensajes y grupos.

La solución

A posteriori, uno o dos días después del reporte que bloquea la línea, llega la solución al problema: un mensaje de WhatsApp que levanta la sanción.

“En esta ocasión, hemos decidido volver a activar tu cuenta. Por favor, ten en cuenta lo siguiente: Solo debes comunicarte con usuarios conocidos en WhatsApp y gente que quiere recibir tus mensajes. Habla con tus amigos para asegurarte de que todos hayan guardado tu número de teléfono en las libretas de contactos de sus teléfonos. Evita enviar mensajes repetidos o promocionales en los grupos.Por favor, ten en cuenta que no permitimos el uso de versiones de la aplicación no oficiales, herramientas de automatización web, dispositivos con acceso root o que tengan jailbreak (incluidos los emuladores) u otros dispositivos no compatibles. Si determinamos que tu actividad continúa violando nuestras Condiciones del servicio, suspenderemos tu cuenta de nuevo irrevocablemente”.

Según informó WhatsApp, cuando se hace el pedido para recuperar la cuenta, el servicio analiza la actividad previa de la cuenta para detectar si puede ser una víctima inocente o alguien potencialmente peligroso.

Si la empresa cree que se trata de un error, le devolverá la funcionalidad a la línea.

Prevenir antes que lamentar

Además de explicarles a los chicos que la pornografía infantil no es motivo de chistes o desafíos virales, hay opciones para prevenir este tipo de acciones.

La más simple es configurar el grupo para que solamente los administradores puedan modificar el nombre o la foto que lo identifica.

Hacerlo es simple. Hay que acceder a Info. del grupo > Ajustes del grupo, en las opciones de configuración del chat grupal. Ahí deberemos hacer click en Editar info. del grupo y elegir Sólo administradores.