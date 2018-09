Soledad Fandiño reveló la desopilante anécdota de cómo conoció a Ricky Martin

La actriz, que en la semana recibió un mensaje del cantante boricua, contó detalles del nacimiento su amistad con un gracioso acontecimiento.

Soledad Fandiño contó cómo empezó su amistad con Ricky Martin

Esta semana Ricky Martin sorprendió a todos con un gesto de grandeza y amor para Soledad Fandiño. El cantante puertorriqueño le mandó un mensaje desdándole buena energía a la actriz en la previa de su debut en el aquadance.

“Hola, estoy aquí, mandando desde España un saludito para Sol. Querida amiga, espero que estés bien. Échale muchas ganas, baila, que te salga del estómago, que te salga desde el alma y entrégate. Alguien me dijo por ahí que los campeones se arriesgan al ridículo, así que tu entrégate al ridículo. Después deja la cuenta y que pase lo que pase”, le expresó Ricky mirando a cámara.

Al ser consultada por el origen de sus saludos, Fadiño reveló: “Viene por el lado de René, que es boricua también. Lo conocí en una situación muy especial. Hace muchos años yo estaba en Puerto Rico por primera la primera vez y él nos había invitado a su cumpleaños. Había un ron en el auto, así que le empezamos a preguntar: ‘¿Querés tomar ron?’ Y entramos a la fiesta ‘copeti’”.

Reconociendo su estado de ebriedad, confesó en Showmatch cómo se comportó: “Ni me acordé de Ricky. Es más: le saqué los lentes a alguien y después me enteré de que era Wisin. Me conoció en ese estado y fue buena onda”.