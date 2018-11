Soledad Pastorutti: “Me gustaría que este año gane La Voz una mujer”

La cantante cuenta cómo lleva su rol en el exitoso reality de Telefé en donde celebra “poder ayudar a otros a encontrar su voz”; Buena onda con sus pares y planes de no abandonar una pantalla que le da “felicidad”

Sole dice que sólo participaría en un reality de este tipo. Se siente a gusto en un ciclo a su medida, compartido con pares.

Asentada en el rol de jurado, experimentada en manejar las herramientas del coach y descubrir talentos ocultos con sólo oír la entonación de una melodía, Soledad Pastorutti, siente que, en la función de La voz argentina, el exitoso reality musical de las 21.30, de Telefe, contribuye a generar servicio.

Si bien el envío conducido por Marley y coucheado en equipos liderados por los consagrados Tini Stoessel, Ricardo Montaner y Axel, con los que comparte tarea, presenta todas las reglas del gran show, esta cantante que supo revolucionar la escena del folclore revoleando su característico poncho siendo una adolescente, se emociona al contribuir a ampliar posibilidades.

“Esta tarea es maravillosa; tuve la fortuna de ser convocada otra vez y eso me llena de felicidad”, dice La Sole en medio de la presentación de una nueva temporada del programa que precisamente busca los talentos con la mejor voz en Argentina.

“Tener la responsabilidad de dar una opinión, de elegir y de proporcionar que alguien se potencie y saque al artista que es, me parece único. Es un programa que atesoro. Ser parte de un programa exitoso en el mundo es un privilegio y además contribuir a todo lo que se genera que ya es enorme. Estamos en una pantalla caliente como Telefe, que viene bien de rating y la verdad que a veces en estos momentos, hay mucha gente que elige ver un programa de estas características antes que un noticiero. Esto es sano y no contamina’, describe la chica oriunda de Arequito que ya ha sido convocada en otras oportunidades para volcar su vasta experiencia en la selección de aspirantes a trascender en el arte.

En 2012 Soledad fue llamada para integrar el jurado de la primera temporada de La Voz Argentina, cuyo ganador resultó ser de su equipo representado por Gustavo Corvalán. Y en los años siguientes fue seleccionada para formar parte del staff que evaluaba y puntuaba a los participantes de los realitys Tu cara me suena y Elegidos. Un sitial que parece quedarle cómodo a esta artista carismática y con determinación.

“A mí me gusta darle mi opinión a un participante, a un alumno o a quién quiera que esté dispuesto a recibir un consejo. Luego, queda a criterio personal y en el plano íntimo del participante si decide tomar o no esa opinión. En televisión un artista diciendo algo parece la verdad absoluta y no creo que sea así. Yo trato de decir lo que veo, pero no desde una autoridad sino de alguien quizá con más experiencia que puede orientar”, expresa la cantante que lleva más de 2500 shows realizados alrededor del mundo y es la artista argentina que logró 3 discos de diamante.

“Hay que ser cuidadoso con lo que se dice y con cómo se dice. A veces no son elegidos los concursantes por diversos motivos: pasa que quizás escuchaste muchas voces parecidas hasta el momento y no por eso significa que el que está cantando sea malo. No sabemos nada de la historia del participante y hay que ser muy cuidadoso. En todo caso, si no lo elegimos la devolución siempre es con respeto y con estimulo de volver a intentarlo”, aclara La Sole con nutrida experiencia en el rubro de los realitys de talentos.

Y para ellos agudiza el criterio de elección. ‘Cuando escucho a un participante busco que sea afinado, la canción a veces me lleva a lugares mejores o peores, pero la afinación es importante”, confiesa Pastorutti en su segunda temporada junto a La Voz, la apuesta de Telefe que lidera todas las noches llegando a picos de 21 puntos de rating.

‘No me doy vuelta cuando se desafina mucho, cuando no me llega o cuando se canta en inglés. Me pasa que entiendo a La Voz Argentina como que no canta en inglés, que canta en nuestro idioma. Es algo que me pasa a mí’, expresa esta intérprete que se suma al empoderamiento femenino de estos tiempos teniendo en cuenta la dificultad que resulta mantener el lugar de la mujer también dentro de la música.

“A las que tenemos un espacio se nos hace difícil. No es nada sencillo. Me gustaría que este año gane La voz argentina una mujer, porque en todos los realities donde estuve siempre triunfó un varón. No tengo nada en su contra y me puse muy contenta cuando ganaron, pero siento que es hora de que pueda llegar primero una mujer. Además, nosotras somos bastante más críticas, porque el público mayoritario es femenino. Estamos como preparadas”, apunta quién supo conducir por La Televisión Pública el envío Ecos de mi tierra, dedicado a la música argentina. Un traje que también parece haberle quedado cómodo.

‘Me sentí muy bien conduciendo porque básicamente soy yo. Me manejo con naturalidad. No me sale de otra manera. A mi todo me sale por naturalidad. Lo mismo aquí en La Voz; si me gusta un participante te lo peleo a morir porque me sale defender lo que creo y obtener aquello que busco”, remata.