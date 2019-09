Subastan el casco de Darth Vader de “El imperio contraataca”: esperan venderlo por 500 mil dólares

Será ofertado con otros tesoros de Hollywood, como los anteojos de Harry Potter o los vestidos de Dorothy en “El mago de Oz” y el de Rose en “Titanic”. Todas las piezas están valuadas en U$S10 millones.

El casco de Darth Vader, del Episodio V de la saga, que podría venderse por medio millón de dólares.

El casco de Darth Vader utilizado en El imperio contraataca, será una de las mayores atracciones de una subasta de tesoros de Hollywood valuados en 10 millones de dólares que se llevará a cabo el mes que viene.

La máscara y el casco son parte de los varios que llevó el actor David Prowse, quien interpretó al padre y principal antagonista de Luke Skywalker en la segunda entrega de la saga Star Wars.

“El precio de catálogo estimado es de entre 250.000 y 450.000 dólares, y nunca se sabe por cuánto algo se irá… bien puede exceder esa cifra”, destacó Zach Pogemiller, de la empresa rematadora Profiles in History.

La subasta de “Icons and Legends of Hollywood” tendrá lugar del 25 al 26 de septiembre en Los Ángeles, y se espera que cerca de 1.000 lotes se rematen por más de 10 millones de dólares.

Los anteojos que Daniel Radcliffe usó para interpretar al famoso mago en “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”

Contará con elementos de algunas de las películas más emblemáticas, desde la época dorada de Hollywood hasta las películas de acción y ciencia ficción contemporáneas.

En la ocasión se ofrecerá un vestido blanco y negro usado por Dorothy, o más específicamente, la doble de Judy Garland, Barbara Koshay, en el clásico de 1939 El mago de Oz, el cual se estima que alcanzará los 500.000 dólares.

Un prototipo del buggy lunar robado por James Bond de la guarida secreta del villano Blofeld en Diamonds Are Forever también se espera que se remate por una cifra alta, quizás superior a los 600.000 dólares.

Entre los elementos adicionales que se espera que provoquen un frenesí de ofertas figura un vestido usado por Rose (Kate Winslet) en Titanic, así como el auto DeLorean chocado por un tren en Back to the Future III y los anteojos que Daniel Radcliffe usó para interpretar al famoso mago en Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.