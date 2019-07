Tampoco los de Vélez estarán en la Sub 23 de los Panamericanos de Lima

El club de Liniers pidió que el “Monito” Vargas, Nicolás Domínguez y Francisco Ortega sean desafectados del plantel del “Bocha” Batista.

Matías Vargas tuvo contra Guatemala su debut en la Selección

La Selección argentina Sub 23 afrontará los Juegos Deportivos Panamericanos de Lima 2019 sin Matías Vargas, Nicolás Domínguez y Francisco Ortega, jugadores de Vélez Sarsfield. El club de Liniers se sumó a Boca, River y Racing y exigió que dejen el equipo para sumarse a la pretemporada del equipo.

“Que tenga tres jugadores menos con toda la idea de trabajo y a poco tiempo del debut te cambia un poco las cosas, pero bueno, yo pienso siempre en positivo, para adelante”, dijo Batista al canal TyC Sports.

Vargas, el único con experiencia en la Selección mayor, Domínguez y Ortega se entrenaban desde el lunes y, según el “Bocha”, eran “jugadores importantes para la selección”.

“Vélez decidió que no vengan, pero eso no significa que no se puede revertir o que pueda haber una charla. Ahora a ver como seguíamos, si podemos incluir algún jugador o no, porque la listas están cerradas. Trataré de mirar para adelante, ser positivo y si no vienen buscaré otras opciones”, aseguró el entrenador de las juveniles de Argentina.

Además, admitió su temor de que se produzca un “efecto dominó” y que otros clubes también retiren a sus futbolistas.

El primero en decir “no” a la Sub 23 fue el capitán de Racing Lisandro López, elegido como uno de los tres mayores que podían estar en la nómina. Javier Mascherano, Maxi Rodríguez y Fabricio Coloccini fueron los elegidos. Al ex capitán de la Argentina no lo dejó ir su club, Hebei Fortune de China, el de Newell’s prefirió estar con su club y al de San Lorenzo lo bajaron desde el “Ciclón” como a Lucas Menossi, flamante refuerzo.

Más tarde, Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister (Boca), Matías Zaracho (Racing) y Marcelo Herrera (San Lorenzo) fueron bajados por sus clubes.