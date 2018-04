Terrible cruce entre Del Moro y De Vido: ¡se dijeron de todo!

El ex ministro de Planificación escribió una durísima carta desde el penal de Marcos Paz apuntando contra el conductor de Intratables, y éste salió a contestarle con los tapones de punta.

Todo se desató tras la entrevista del viernes último de Santiago del Moro a Maximiliano Rusconi, el abogado de Julio De Vido. Dos días después, el ex ministro de Planificación decidió escribirle una carta al conductor de Intratables, donde le descargó toda su furia y Del Moro le contestó con la misma dureza.

De Vido le dijo que era “ignorante” y “cómplice de la campaña” en su contra, que la entrevista tuvo como “denominador común la injuria, la calumnia y el agravio” y lo tildó “mercenario”, entre otras cosas.

“Su inocultable condición de mercenario se evidencia por tanto odio hacia una persona que ni siquiera conoce: Ud. a mí no me conoce, nunca intercambiamos una sola palabra y eso indica y define la más repugnante de las condiciones de un individuo, que es la de agredir a otro, descalificándolo o atacándolo porque le pagan para ello. Ese rol miserable lo hace Ud. muy bien, diría que es la única desgraciada virtud que le reconozco” fue uno de los párrafos de un extenso texto que publicó en Facebook.

La respuesta del Del Moro

Tras la embestida del ex ministro, con un tuit, el conductor defendió su honestidad y apuntó, directamente, a cuestiones políticas. “Soy una persona de bien, trabajador y honesto que no es poca cosa. Que usted me diga mercenario más que un agravio es un cumplido. El que está PRESO es usted, ni los propios lo bancaron. Y por favor, por respeto a los familiares de las víctimas de 11 llámese a silencio. Atte @MariaLujan_Rey.

De Vido enfrenta un juicio por la tragedia de Once. Además, está detenido por presunta corrupción en Yacimientos Carboníferos Rio Turbio.