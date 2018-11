Tevez y Gago: “Nos están obligando a jugar”

El Apache se quejó por las presiones de parte de la FIFA y la Conmebol para que la final se juegue igual pese a los jugadores de Boca heridos tras el ataque al micro; también criticó duramente a los futbolistas de River por no preguntar cómo se encontraban

A las 18.30, 45 minutos antes de la hora prevista del inicio en el Monumental, Carlos Tevez y Fernando Gago alzaron la voz y denunciaron presiones para que la final se juegue sí o sí.

“La verdad que no queremos jugar, nos están obligando. Conmebol y FIFA quieren jugar el partido. Pablo (Pérez) recién llega y tiene un parche en el ojo. Estamos esperando, pero no estamos en condiciones”, dijo el Apache.

Sobre el diagnóstico de los médicos: “Entiendo que tienen mucha presión, están todos los presidentes reunidos, pero los médicos tienen que hacer su trabajo.

Por su lado, Gago añadió: “Es un problema de la sociedad que vivimos. Y creo que por eso es que se va a jugar. Pero si queremos demostrar algo, tenemos que asumir la responsabilidad. Queremos mostrar algo al mundo, pero las condiciones no están dadas”.

Tevez criticó a los jugadores de River

Además de criticar la presión de Conmebol y FIFA, Tevez le pegó a los futbolistas de River por no preguntar cómo se encontraban sus colegas de Boca. “A mí me tocó vivir el episodio de la Bombonera. Ellos dijeron que ningún jugador se acercó a ver cómo estaban. Y hoy no vino ningún jugador de River a ver cómo estábamos”, sentenció Tevez.