Toto Suar habló de la pelea de Araceli con un seguidor que lo insultó

El actor respondió sobre un tenso cruce de su madre con un hombre que criticó su carrera y lo tildó de ser acomodado por su padre.

Tomás Kirzner habló de las críticas en las redes sociales.

Siempre manteniendo un perfil bajísimo, Tomás Kirzner (coocido como Toto Suar) habló de las repercusiones en las redes sociales por su inicio de la carrera actoral.

Semanas atrás, su mamá Araceli González salió a defenderlo frente a una persona que, en un tuit, criticaba su lugar en el medio. El puntapié fue el estreno de la obra Lo que nos une.

“La obra se debe llamar ‘El gordo pelot. cara de torta que actúa porque el viejo pone la guita’”, escribió el usuario. Araceli le respondió en defensa de su hijo.

“¡¿Por qué sos tan desagradable?! ¡Que el odio no te lastime el cuerpo! Solo contesto porque tocas al ser más precioso. Me da pena darte identidad. Pero lo merecés. Asistí al teatro. Hace bien a tu cultura. La mamá de Toto”, contestó la actriz, aunque luego borró el mensaje.

Este domingo, el actor fue invitado al programa de Mirtha Legrand y opinó sobre el episodio. “No siento nada ante eso. Mi mamá contestó porque cualquier madre haría lo mismo”, comentó sin darle demasiado importancia al asunto.

“Yo uso muy poco las redes sociales, soy el peor del mundo para eso, no me interesa tanto, porque así estoy más cómodo. Lo que comentó este tipo fue muy violento, pero yo genuinamente me reí, porque lo que escribió no tenía sentido, no tenía medias tintas, no es algo que me moleste”, aseguró.

Toto Suar comparte escenario con Gabriela Toscano, Germán Palacios y Soledad Silveyra. Y continúa con su formación en la escuela de Julio Chávez.