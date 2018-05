Trabajadores de Cresta Roja denunciaron represión de Gendarmería por un acampe

Efectivos de la fuerza reprimieron a los trabajadores de la planta que reclaman el pago de salarios adeudados con un asentamiento pacífico.



En reclamos por su reincorporación, los ex empleados realizaron un acampe en la planta de Tristán Suárez y desde temprano denunciaron que Gendarmería quiere desalojarlos.

Los trabajadores manifestaron que fueron perseguidos y reprimidos por las calles del barrio La Unión, en Ezeiza, hasta la ruta 205 y las vías del ferrocarril que va hacia Cañuelas, donde volvieron a intentar reagruparse y hacer un corte de ruta para denunciar esta situación.

En dialogo con C5N, denunciaron que fueron desplazados con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma. “vinieron con 1.300 efectivos a desalojarnos, vinieron darnos con todo”, dijeron.

Los ex empleados apuntaron contra el Gobierno por la presencia de las fuerzas policiales. “Gendarmería, cumpliendo órdenes del Gobierno, quiere avanzar y desalojarnos! El gobierno de Macri y Vidal criminalizan el reclamo y al protesta de nosotros los trabajadores, quieren avasallar todos nuestros derechos! NO ESTAMOS DISPUESTOS A PERDER UN DERECHO MÁS! NO VAN A PASAR!”, escribieron en su cuenta de Twitter.

Además aseguraron que “hace 4 meses” que no cobran sus sueldos y que se plantea una reducción de 1.360 a 180 trabajadores.