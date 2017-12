Tras las denuncias por acoso sexual y la separación de “Salta la banca”, reapareció Santiago Aysine

Luego de contar que “Salta la banca” se tomaría un receso, el cantante reapareció en un video de Instagram publicado por el futbolista argentino Lucas Castro.



El 30 de octubre, Santiago Aysine anunció que Salta la banca se alejaba de los escenarios porque él iba a emprender un viaje de introspección, tras el escándalo por las acusaciones de acoso sexual.

“Sé que no soy violador, ni abusador, ni golpeador ni o acosador, pero eso no me exime de haber exhibido patologías machistas, y me avergüenza tanto que necesito disculparme las veces que sea necesario. Me equivoqué”, dijo en ese último show en La trastienda.

A un mes de ese momento, Aysine reapareció en las redes, pero no desde sus cuentas. El cantante se mostró junto a Lucas Castro, un argentino que juega en el Chievo Veronay y que además se luce como compositor y cantante.

Fue en ese rol que se encontraron con Aysine, como se vio en un posteo de Instagram Stories donde se los ve tocando juntos en la intimidad de una casa.