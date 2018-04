Tras sus dichos sobre la violación, Cacho Castaña se rió de sí mismo: “Para derrapar cuenten conmigo”

El cantante habló en La noche de Mirtha de lo que se generó tras su desafortunada frase.

Cacho Castaña fue al programa de Mirtha Legrand, en lo que aseguró que es su primera aparición desde su desafortunado “cuando la violación es inevitable, relájate y goza”. El cantante dijo estar arrepentido e intentó reírse de la polémica que generó: “Para derrapar cuenten conmigo”.

“Pase un verano duro, la pase mal”, aseguró el artista e intentó despegarse un poco de lo que había dicho al asegurar que “lo decía Tato Bores a cada rato, es un dicho callejero”. “Se me escapó, pedí disculpas en seguida”, dijo.

“Es tan doloroso tu dicho”, le recriminó Amalia Granata. Entonces Castaña intentó justificarse: “Era por otra cosa, no por la violación. No es mi costumbre. No estoy en contra del feminismo, soy más feminista que nadie”.

“Sentí que hice daño por un par de llamados que me hicieron”, reconoció en otro tramo.

Luego afirmó que suspendió dos recitales porque “del Ministerio de Justicia llegó una carta al teatro para que levanten las funciones porque iba a haber un escrache con violencia”.