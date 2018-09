Tremenda pelea entre Morena y Rochi Rial: “Me ocupé y a ella le chupó un hue…”

Las hermanas mantuvieron un fuerte ida y vuelta en las redes sociales a raíz de las felicitaciones que recibió una de ellas por el embarazo de la otra.

Las hermanas Rial, completamente distanciadas

La mala relación que existe entre Morena Rial y su hermana Rocío se confirmó luego de un terrible ida y vuelta que ambas mantuvieron a través de cruces en sus historias de Instagram.

Rochi Rial fue quien lanzó la primera piedra: “Para todos esos que me están diciendo felicidades y que no sé qué cosa, córtenla por favor y gracias. Como ya sabrán, la persona involucrada y yo no tenemos una buena relación así que basta”.