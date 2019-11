Tres celulares y un vínculo misterioso: la llave para esclarecer el crimen del mago Alex y su novia

El fiscal ordenó pericias a los teléfonos de las personas que estuvieron en la escena del crimen en San Fernando.

El mago Alex y su novia Jessica Cigola.

La pericia a los celulares de las personas que estuvieron en la escena del crimen del mago Leonardo “Alex” Fernández y su novia Jessica Cigola será clave para esclarecer el doble crimen de San Fernando, que destapó una trama de drogas y excesos.

Fuentes del caso indicaron a nuestro medio que, aunque está acreditado que Fernández vendía cocaína de buena calidad a grupos selectos, en el expediente no hay indicios de que su crimen esté vinculado a una venganza narco de un empresario que aparece mencionado pero que no será, por el momento, llamado a declarar.

“Esta persona participaba de las fiestas a las que concurrían las víctimas. No está vinculado con el tráfico ni con el sicariato”, detalló a este medio un investigador. “El mago vendía de forma muy particular: a conocidos, a amigos y referenciados. Iba a sus casas, tomaban alcohol y consumían. Por eso, vendía poco y vivía tranquilo”.

En cambio, los detectives apuntan sus esfuerzos en conocer las comunicaciones de los dos hermanos apresados por el homicidio: Roberto Alegre y Rubén Grasso. Sus celulares se abrirán el próximo miércoles en la sede de la Fiscalía General de San Fernando. Sostienen que iban por la plata y que el móvil primordial fue el robo.

El tercer aparato considerado clave es el del mago. Los pesquisas intentaron abrirlo el mismo día que encontraron el cuerpo y no pudieron, debido a que no cuentan con el software para hacerlo. Se trata de uno de los modelos más nuevos de Motorola.

Aún sin fecha, creen que podrían acceder el próximo viernes con la ayuda de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad. Los resultados serán anexados a la causa a cargo del fiscal Alejando Musso, caratulada como doble homicidio doblemente agravado por el concurso predimeditado de dos o más personas y por su finalidad, criminis causa.

Los hermanos y el tercer detenido Alexis Bonnet, enfrentan una pena de prisión o reclusión perpetua.

Encontraron más dólares

Otros 20 mil dólares que pertenecían al mago fueron encontrados en la casa de su tía de 82 años, en San Justo, durante un allanamiento realizado la tarde del viernes por pedido del fiscal.

El dato surgió ayer a partir del testimonio de un testigo de identidad reservada, quien señaló que el mago solía llevar dinero a esa zona del Gran Buenos Aires.

Los investigadores creen que ese dinero, y el que pensaban llevarse los homicidas, es producto de la venta de drogas.

“Ese maldito mago no me gustaba”

Los homicidias mataron a Jessica Cigola con particular saña: la golpearon tanto que le destrozaron un ojo. Luego, la acuchillaron en el cuello hasta matarla.

Su madre, Mariela Cigola, le dijo a Clarín: “Estoy buscando un abogado, alguien que me ayude porque lo poco que sé me lo enteré por los medios. La última vez que la vi fue el lunes. Pero no tenía contacto por esto del teléfono que se le cayó al agua. Sabía que estaba con su amiga pero después se fue con ese maldito mago”.

La mujer contó que su hija y Alex estaban juntos hace tres años. “Iban y venían, ella era muy joven y él era una persona que no me gustaba. Era mucho más grande, se la pasaban en boliches, no era algo que yo quisiera para mi hija. Ella lo acompañaba a todos lados y eso a mí me preocupaba. Intenté hablarle, que se separaran, pero los hijos cuando son grandes hacen su vida”.