Trump fue grabado por su abogado discutiendo pago a ex modelo de Playboy

Uno de los abogados de Donald Trump, Michael Cohen, grabó sin su consentimiento una conversación durante la cual ambos hablan de un pago a una ex modelo de Playboy con la que el presidente de Estados Unidos supuestamente tuvo una relación, dijo el viernes The New York Times.

La grabación fue incautada por los investigadores del FBI durante una requisa de las oficinas del abogado, fiel consejero de Trump, detalló el diario.

Esa investigación se centra en los negocios del estudio de abogados de Cohen y también en su rol en la intermediación de pagos a mujeres para comprar su silencio sobre alegadas relaciones con Trump antes del inicio de la campaña para las elecciones presidenciales de 2016.

El actual abogado de Trump, Rudy Giuliani, confirmó al periódico la veracidad de las grabaciones pero aseguró que el pago a la modelo Karen McDougal nunca fue efectuado.

Karen McDougal, exmodelo de la revisa Playboy, afirma que mantuvo un romance con Trump que comenzó en 2006 poco después del nacimiento del último hijo del ahora mandatario.

Según Giuliani, la cinta en cuestión dura menos de dos minutos y “nada en esa conversación sugiere que él (Trump) tenía conocimiento” del caso”.

Estas grabaciones habrían sido posiblemente en abril de este año pero el anuncio de su existencia se conoció semanas después de una entrevista en la que Cohen sugirió que podría renunciar a su lealtad a Trump para salvarse de la investigación en marcha.

“Quiero ser muy claro: mi esposa, mi hija, mi hijo, y mi país son mis lealtades principales”, dijo Cohen a inicios de julio durante una entrevista de ABC News.

Agentes del FBI hicieron una requisa en las oficinas de Cohen en abril por orden del fiscal especial Robert Mueller, quien investiga si el comité de campaña de Trump estuvo en colusión con funcionarios rusos para interferir en las elecciones presidenciales de 2016.

En 2016, McDougal vendió su historia al tabloide National Enquirer por unos 150.000 dólares, pero el periódico decidió no publicarla.

Finalmente, en abril de este año la modelo logró librarse del compromiso contractual luego de interponer una demanda contra la empresa que publica el tabloide.

En esa demanda, McDougal afirmó que la firma le dio información incompleta para convencerla a firmar el contrato, y sostuvo que Cohen intervino en la negociación de forma inapropiada.

Cohen se había tornado célebre en Estados Unidos al admitir que antes de la campaña de 2016 pagó 130.000 dólares a una actriz de películas porno, Stormy Daniels, para comprar silencio sobre sus relaciones con Trump.

Sin embargo, Cohen aseguró que él pagó con su propio dinero esa suma a Daniels, sin utilizar los fondos registrados por el comité de campaña de Trump.