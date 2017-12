Un alumno también habría filmado el abuso de la nena en el micro escolar

Lo aseguró Nerina, la mamá de una alumna que viajaba en el micro de transporte escolar. “Mi nena me contó que (el chofer) una vez le dio un beso y que era muy cariñoso”, relató angustiada la mujer.



Los padres de los alumnos del Instituto Argentina de Luis Guillón que viajaban con el chofer del micro escolar que fue detenido por abusar de una nena están “preocupados” y “angustiados” luego de que este aberrante caso saliera a la luz.

“Mi nena me contó que una vez (el chofer) le dio un beso y que era muy cariñoso. Vine a solidarizarme con la mamá de la nena abusada porque cuando me llegó el video me angustie mucho”, señaló Nerina, la mamá de una nena que viajaba con el hombre que ahora está detenido por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”.

Además, reveló que un alumno también habría filmado al chofer, de 38 años, abusando de la nena de 9. El hombre fue detenido la semana pasada en la puerta de la escuela, según relató la mujer.

Las imágenes que circularon eran contundentes y se convirtieron en una prueba irrefutable. Un vecino de Monte Grande grabó in fraganti al chofer de un micro escolar mientras abusaba sexualmente de una nena de 9 años, delante del resto de los chicos.