Un empresario manifestó su deseo de matar a Cristina y pidió perdón

Cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en la cabeza”, publicó en Facebook Robert Maggi el día en el que Alberto y su vice asumieron. “Se me salió la cadena”, confesó por Radio 10.



Robert Maggi, el ex presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco en Córdoba, hizo un descargo el día de la asunción de Alberto Fernández en su muro de Facebook y lamentó no haber estado ahí para pegarle un tiro en la cabeza a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala a la sinvergüenza de Cristina”,escribió Maggi y luego puso en duda la enfermedad de la hija de la ex presidenta, a quien llamó “tilinga”.

La viralización de sus expresiones hizo que otros empresarios las repudiaran y tomaran distancia. El actual presidente de los metalúrgicos de San Francisco, Ariel Poli, se cruzó con Maggi en el programa “Mañana Sylvestre”, por Radio 10, y despegó a la asociación al aclarar que se trataba de una opinión personal.

En la misma entrevista, Maggi además pidió disculpas por el violento posteo y adelantó que lo haría también a través de Facebook. “Fue un exabrupto del que me arrepiento”, aseguró.

Maggi apoyó el gobierno de que encabezó Mauricio Macri y el pasado 10 de diciembre frente a la fiesta popular que se vivía en Plaza de Mayo dijo que “el país está de luto”.