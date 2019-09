Un estudio reveló que la mitad de los argentinos manejaría su auto después de haber tomado

La encuesta, realizada por D´’Alessio Irol para Cervecería y Maltería Quilmes, se realizó en el marco Día Mundial del Consumo Responsable.

Un policía de la CIudad conducía alcoholizado y provocó un accidente mútiple.

Un estudio realizado por una consultora dejó en evidencia la falta de conciencia de los argentinos a la hora de conducir. Cinco de cada 10 entrevistados reconoció que manejarían su auto después de haber consumido bebidas alcohólicas o se subirían al auto de un amigo que haya ingerido alcohol.

Por otro lado, el 82% de los encuestados estuvo de acuerdo con la tolerancia cero de alcohol a la hora de manejar.

Cuando se preguntó a los encuestados sobre por qué la gente bebe y conduce a pesar de conocer los riegos, algunos de los motivos que destacaron fueron el no haber tenido malas experiencias, el pensar que no las tendrán y suponer que no están tan alcoholizados como para no poder manejar.

Según el estudio, un 97% declara conocer la figura del Conductor Designado y un 50% reconoce haberla puesto en práctica en alguna salida.

La consultora D’Alessio Irol realizó el estudio para Cerveceros Argentinos, Cervecería y Maltería Quilmes en el marco del Día Mundial del Consumo Responsable y a favor de toda iniciativa que promueva el alcohol cero al volante.

El Día Mundial del Consumo Responsable se celebra en más de 40 países con el objetivo de promover el consumo inteligente de bebidas con alcohol. Los empleados de Cervecería y Maltería Quilmes saldrán nuevamente a las calles de todo el país para difundir el mensaje “Cero al Volante”.

“Hace varios años venimos difundiendo el mensaje Si Tomo No Manejo. Los resultados de este estudio nos demuestran que tenemos que seguir trabajando junto al resto de los sectores para profundizar el cambio de hábito de tomar y manejar”, señaló Juan Francisco Mitjans, director de Asuntos Corporativos de Cervecería y Maltería Quilmes.

“Como compañía creemos que son acciones incompatibles, es por eso que este año decidimos dar un paso más y ser consistentes con un mensaje directo y claro: Cero al Volante. En este sentido, desde Cervecería y Maltería Quilmes estamos a favor de todo tipo de iniciativa que promueva el alcohol cero al volante”, agregó.

“Como compañía líder de bebidas, con 129 años de historia en Argentina, somos los primeros interesados en que nuestros productos sean consumidos y disfrutados de manera responsable”, finalizó Mitjans.