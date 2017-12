Un hombre fue rehén de su propio amigo: “Pensé que me mataba”

Durante tres horas fue víctima de un allegado que amenazó con matarlo. Antes de desatar la toma de rehenes, le había pedido ayuda.



Durante más de tres horas, un amigo lo tuvo agarrado por atrás amenazándolo con un cuchillo. “Quedate quieto o te mato”, le repetía con un tono nervioso.

Mauricio Sanservino contó un día después el calvario que tuvo que vivir el lunes por la tarde, cuando Leonardo, un vecino con problemas psiquiátrico lo tomó de rehén porque no lo habían admitido en el neuropsiquitátrico donde quería internarse.

Todo comenzó el lunes por la tarde cuando Leonardo fue a visitar a Mauricio con quien tenía una buena relación.

“Vino a casa y me dijo que iba a internarse en un neuropsiquiátrico. Después llamó a su hijo de 18 años para que lo acompañe. Discutieron y se fueron”, recuerda Mauricio todavía con ojos de pánico.

A las dos horas volvió, desencajado, le volvió a pedir ayuda, necesitaba ropa limpia y zapatillas.” Estaba muy exaltado. De la nada agarró un cuchillo y empezó a amenazarme. Decía que me iba a matar. De verdad creí que iba a hacerlo, estaba desencajado”, agregó el hombre en declaraciones al diario El Día.

Ambos se conocían del Concejo Deliberante, donde trabajaron hasta el 2015 para el unibloque de Rena (el ex edil integró las filas de Francisco de Narváez antes de sumarse al sciolismo).

“Me agarró, me puso el cuchillo en el cuello y me dijo que me iba a matar”, relató.

Un vecino escuchó los gritos y llamó a la policía.Al rato llegaron dos efectivos: “Ahí me agarró y me puso el cuchillo en el cuello”, recordó, aportando que “un mediador del Grupo Halcón le habló para desgastarlo.

Pero fue clave lo que le dijo mi primo, al igual que dos bombas de estruendo que tiró la Policía y lo aturdieron”. El hombre quedó detenido en la Unidad 34 de Melchor Romero por cosiderarlo peligroso “para sí y para terceros”.