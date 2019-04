Un hombre mató a su novia y al hijo de ella a puñaladas: intentó fugarse pero chocó contra un árbol

Ocurrió este miércoles en Lomas de Zamora. Tras cometer los crímenes el hombre intentó escaparse pero chocó contra un árbol a metros del lugar y fue detenido.



Pasadas las cuatro y media de la mañana del miércoles, Laura Silvana Rivera fue junto a su hijo Thiago a visitar a Marcos Lasserre, el hombre con quien tenía una relación desde hacía unos cuatro meses.

Según la rutina de ambos, era habitual que la mujer fuera a la casa del hombre ubicada en la calle Federico García Lorca al 100. A los pocos minutos de llegar, comenzaron a discutir y él terminó asesinando a la mujer y al hijo de ella a puñaladas. A ella le dio 10 y al nene de apenas seis años, otras cinco.

Según los familiares de la víctima, Laura había ido a la casa de Lasserre para ponerle punto final a la relación.

Tras cometer el crimen, los vecinos habrían escuchado gritos por lo que un matrimonio y sus dos hijos acudieron al lugar. Cuando esa familia entró en la casa, la mantuvo privada de la libertad durante cerca de 40 minutos y pudo advertir que en el living estaban los cuerpos acuchillados de la mujer y su hijo, rastros de sangre por todas partes y botellas de alcohol.

De acuerdo con lo que declararon luego esos vecinos, después el hombre salió de la casa y abordó una camioneta Fiat Fiorino blanca con intenciones de huir, aunque chocó contra un árbol situado a unos 300 metros del lugar, en la calle Schafino 440.

“Me vibró toda la casa. Salgo y me encuentro con el vehículo incrustado contra la reja del vecino y en la esquina de la casa, me acerco a ver si había alguien adentro y me encuentro con el señor, que parecía que tenía dislocada la rodilla, no se podía mover”, contó un vecino.

El hombre dijo que después le preguntó si estaba bien, si respiraba y que, para su sorpresa, el conductor de la camioneta le contestó: “Dejame morir que ya perdí a toda mi familia”.

El vecino aseguró que vio dos cuchillos adentro del vehículo y que después llamó al servicio de emergencias 911 y concurrieron al lugar una ambulancia y los bomberos, ya que hubo que cortar la parte trasera de la camioneta para sacar a Lasserre.

Escoltado por efectivos de la comisaría novena de Parque Barón, el hombre fue trasladado con un cuello ortopédico al hospital Gandulfo, pero por la tarde le dieron el alta y permanecía en calidad de aprehendido a disposición de la fiscal de la causa, Fabiana Juanatey.

Según dijeron los voceros, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 14 de Lomas de Zamora le tomará declaración indagatoria por homicidio agravado por el vínculo, homicidio simple y privación ilegal de la libertad una vez que reciba el resultado de la autopsia.