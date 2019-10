Un match para Jimena Barón: su fracaso en una app de citas

La cantante manifestó su descontento por no recibir likes en una aplicación para conocer gente.

Desde hace un tiempo a Jimena Barón no se le conocen parejas. Al respecto, la cantante publicó un tuit muy sincero en las últimas horas: “Solo quiero contarles (por si alguien tiene un mal día) que no he recibido ni UN like en mi app de conocer gente. Ni like, ni match ni una mierda. El ego desmayado”.

La cantante también se refirió a la futura boda de Pampita con Roberto García Moritán: “Y recién leo que a Pampita le propusieron casamiento después de salir 1 mes y medio. Genial”.