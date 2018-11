Un motochorro quiso robarle el celular a una luchadora de jiu-jitsu y se arrepentirá el resto de su vida

Una joven de 22 años se defendió del ataque de dos motochorros con dos técnicas demoledoras de esa arte marcial que los delincuentes jamás olvidarán.

Dos motochorros creyeron que habían encontrado a la presa ideal. Una joven de 22 años estaba sola en la puerta de su casa en el estado de Amazonas, al noreste de Brasil, cuando los asaltantes a bordo de una moto se le fueron encima.

Uno de ellos se bajó y le quiso arrebatar el celular. Sin embargo Sabrina Leites tiró el aparato dentro de su casa. El ladrón intentó darse a la fuga pero un vecino que pasaba en auto y había visto todo lo que pasó le cortó el paso con el vehículo.

Luchadora de jiu-jitsu, Sabrina corrió hasta allí y lo inmovilizó con una toma de ahorque en el cuello conocida como “mata león” y lo mantuvo inmovilizado en el piso durante 20 minutos con una llave de brazo hecha con sus piernas.

Mientras, el ladrón gritaba de dolor y pedía que lo soltara, y ella lo golpeó en la cara, le hizo una torsión de muñeca y le dijo que se callara hasta que llegó la policía.

“Me di cuenta de que no estaba armado. Solo me quiso asustar y me dijo ‘dame el celular’. Vi que no tenía nada, por eso reaccioné”, explicó la víctima del robo a O Globo.

“Me quedé casi más de 20 minutos con él inmovilizado, para que no pudiera huir. Mi primo y otros chicos se quedaron alrededor, hasta que llegó la policía” contó la joven, que practica jiu-jitsu desde hace cuatro años y dijo no estar interesada en participar de torneos.

El sospechoso de 18 años fue detenido e identificado como Magdiel Lima da Silva y acusado de robo en grado de tentativa.