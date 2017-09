Una familia dice que el joven que creían que era Maldonado puede ser su hijo

Muchas veces una historia despierta otras historias. Eso fue tal vez lo que ocurrió con el matrimonio de Río Grande, Tierra del Fuego, que relató esta semana que el 22 de agosto llevaron en su auto a un joven muy parecido a Santiago Maldonado desde la zona de Esquel hasta la localidad de Tecka. Conocida esta noticia los padres de Emmanuel Bonnefon encendieron las alarmas: es que su hijo -con problemas psiquiátricos y con rasgos similares a Maldonado- está desaparecido hace 10 meses y sospechan que fue esta pareja la que lo levantó en la ruta 40.

Caso Santiago Maldonado.

Teresa Baldini, madre de Emmanuel Bonnefon, joven de 26 años actualmente desaparecido, fen frente a la toma de la Comunidad Mapuche, Pu Lof en Resistencia-Cushamen.

09.09.2017

Foto. Maxi Failla

“Creemos que puede ser nuestro hijo. Ya hablamos con el matrimonio y ahora entraron en la duda. Es que hace casi un año que no vemos a Emmanuel y la última foto que tenemos es de ese momento. Pero coincide la edad y algunas características que me contaron que hacía durante el viaje”, contó Teresa, la madre que ahora viajó de Las Flores (Buenos Aires) hasta la Patagonia para encontrarlo.

Rastas, barba tupida, flaco, de un metro setenta de altura. Hasta ahí todo coincide, pero hay una diferencia: el color de los ojos. Los de Emmanuel son claros, mientras que los de Santiago, oscuros: “Le pregunté por eso y no me confirmó ni me descartó. Me dijo, sí, que en la foto que yo le pasé de mi hijo las cejas se le juntan en la frente y que el chico que llevó, no. Pero pasó tanto tiempo que no lo veo que pudo haber cambiado”, agregó Teresa.

No está sola en la búsqueda, la acompaña su ex pareja, Gustavo Bonnefon. Ayer llegaron a Esquel y empezaron a recorrer comercios, comisarías y juzgados con la fotografía de Emmanuel. El joven tiene Síndroma del cromosoma X frágil, lo que le produce convulsiones y que eso le provoque que se pierda en el tiempo y el espacio: “La última vez que lo vimos fue el 22 de octubre pasado en El Bolsón, donde vive la hermana. Desde aquel momento lo buscamos por todos lados, hasta con patrullas de montaña entre la Cordillera. Armamos grupos en Facebook y parábamos autos en la ruta para entregar la imagen de mi hijo, pero nunca estuvimos cerca de volver a verlo”, dice Gustavo.

Según lo que declaró el matrimonio de Tierra del Fuego, Graciela González Reyes y Eduardo en la comisaría tercera de Río Grande, el 22 de agosto un joven de aspecto muy demacrado, con barba y signos de que llevaba semanas sin bañarse y vestido con un buzo azul como único abrigo les hizo señas en la Ruta 40, unos 20 kilómetros hacia el sur de Esquel, y les pidió que lo llevaran hasta Comodoro Rivadavia. Ellos accedieron pero lo dejaron en el pueblo de Tecka, en el cruce de la ruta 40 y la 25.

Según contaron en distintos medios, días más tarde, cuando llegan a su casa y ven la foto de Maldonado, la pareja cree que fue a él a quien llevaron: “Este chico estaba muy perdido, muy triste. Decía que le habían robado todo y por eso no tenía plata. Incluso, se había puesto medias en las manos como si fueran guantes. Estaba lastimado en la frente y en la mejilla”, dijo González Reyes. Para la madre de Emmanuel el dato de las medias en las manos es la clave: “Siempre hacía eso cuando tenía frío”.