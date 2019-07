Una joven marplatense murió tras consumir éxtasis en una fiesta electrónica en España

La chica sufrió un cuadro de hipertermia y estuvo internada varios días en un hospital. Sus familiares denuncian que la droga fue adulterada con veneno para ratas.



Milagros Alanís Moyano tenía 19 años y murió de hipertemia en España tras asistir a una fiesta electrónica donde consumió una pastilla de éxtasis e investigan si había sido adulterada con veneno para ratas.

La joven residía en Palma de Mayorca desde hacía pocos meses. El domingo 14 de julio había participado junto con hermana melliza, Lourdes, del Origen Festival, que se desarrolló en el reciento Son Fusteret de la localidad balear, y debió ser asistida y trasladada al Hospital Universitario Son Espases.

Moyano fue evacuada dos días después hacia Barcelona, y fue internada en el hospital Clínic de esa ciudad catalana, tras sufrir un cuadro de hipertermia, con más de 42 grados de fiebre. Finalmente falleció en la mañana del miércoles, según informó el diario local Última Hora.

En tanto, la Policía Nacional inició una investigación para tratar de averiguar quién le vendió el éxtasis a la joven, y detalló que días atrás fueron detenidas cuatro personas por comercializar drogas durante los conciertos de verano que se realizan en Son Fusteret.

El padre de la víctima, Paulo Moyano, viajó en los últimos días desde Mar del Plata hasta España y relató en la red social Facebook que “ella compró veneno llamado comercialmente éxtasis” y dijo que “estaba irreconocible” tras su fallecimiento.

“Quisiera saber quién le vendió el veneno a mi bebé para pegarle un tiro en la cabeza”, señaló, y agregó: “A mí no me gustaban esas fiestas pero me decía no todos se drogan papá, está era su segunda fiesta el Palma de Mallorca.

“Me la arrancaron y la mataron como sapo, es durísimo decirlo pero cuando la vi tuve que mirar un tatuaje porque no era ella. Mi hermosa Alanís con solo 19 añitos”.

El padre posteó además una imagen de una pastilla amarilla con una calavera, y denunció que esa droga habría sido adulterada con raticida.

“No busco nada especial, solo darle un sentido a la muerte de mi bebé. Y me duele mucho como nos juzgan. Y dicen cosas muy duras”, dijo este domingo a Télam.

Lautaro Moyano, hermano de la víctima y quien también reside en Palma, contó por su parte en Facebook que a ella “le gustaba hacer deporte y sobre todo el mundo del socorrismo, le gustaba ayudar y siempre estaba con una sonrisa”.

“Lamentablemente, cayó en la tentación de una mierda que ciertas personas te inculcan que al hacerlo te puedes divertir mas. Esto puede pasar a cualquier miembro de su familia, lamentablemente ella murió. Pero es bueno que se sepa así se tiene un poco mas de conciencia de lo que puede llegar a causar estas cosas”, escribió.