Una madre cruzó a la senadora “provida” que protagonizó un papelón en el debate por el aborto

La senadora radical Silvia Elías de Pérez quiso hacer una aclaración sobre la intervención que tuvo en el Senado durante la exposición del biólogo Kornblith, pero volvió a expresar confusión y desconocimiento sobre el tema.



La senadora hizo una pregunta al biólogo Alberto Kornblith sobre el aborto eugenésico y dijo que consideraba al Síndrome de Down como una enfermedad.“Está claro que si de pronto detectan un niño con sindrome de Down…”, agregó la senadora a lo que el biólogo inmediatamente respondió antes de dejarla continuar con la pregunta.

“No dije síndrome de Down, dije una enfermedad incurable. ¿Usted cree que el sindrome de Down es una enfermedad?”, le respondió el biólogo.

Tras el papelón, la senadora radical hizo una aclaración en su cuenta de Twitter donde explicó que “me alarma mucho las implicancias de este y por eso mencioné el caso de los bebés con Síndrome de Down, ya que en algunas ciudades europeas que se citan como ejemplo a seguir se conjuga la legalización del aborto con avances de la medicina prenatal y la conclusión es que en ellas se ha disminuido sensiblemente el nacimiento de chicos con Síndrome de Down.

Por ello me urge dejar en claro que de ninguna manera he querido equiparar este Síndrome con una enfermedad, todo lo contrario”, sostuvo.Sin embargo, sus aclaraciones dejaron más dudas que certezas y varios familiares de personas con discapacidad salieron a responderle. Tal fue el caso de Carola Martínez, mamá de un chico de 18 años con Síndrome de Down.

“Los embarazos de fetos con down no son inviables por lo tanto no están contemplados en lo que se denomina un embarazo eugenésico”, le aclaró la mujer y siguió con otros puntos.“Las legislaciones de países desarrollados que tienden a bajar la cantidad de nacimientos de personas con Síndrome de Down nos habla de países que se toman en serio el crecimiento y desarrollo de los nacidos y el compromiso del Estado en su pleno desarrollo”, sostuvo en una publicación en Twitter.

Además señaló que “ criar a una persona con incapacidad de por vida implica un compromiso profundo y un enorme trabajado, dedicación, tiempo, dinero. Que de ninguna manera una mujer debería estar obligada”.

En ese sentido criticó que su postura de compromiso con las personas con discapacidad no se condice con las políticas que tomó el Gobierno en el último tiempo cuando dio de baja una gran cantidad de pensiones y que se haya insinuado que deberían trabajar. Además de que le pidió que presente iniciativas que tientan a la inclusión de personas y que permitan garantizar una vida digna.