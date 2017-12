Una tenista top ten deliró con el triunfo de Independiente: “Rojo de mi vida”

El Rojo se quedó con la primera final de la Copa Sudamericana frente a Flamengo y la estadounidense Coco Vandeweghe, 10º en el ranking WTA, no se quiso perder la oportunidad de felicitar a su “nuevo” equipo.



“One more step Rojo de mi vida!! Great birthday present #TodoRojo”, escribió la última semifinalista del US Open tras el triunfo del equipo de Avellaneda por 2 a 1 en la ida de la final.

Claro que desde la cuenta oficial de Independiente no se perdieron la oportunidad de responder ante tanto fanatismo y redoblaron la apuesta: la invitaron a Río de Janeiro a disfrutar de la vuelta en el Maracaná. “¡Grande, Coco! Are you coming to Rio?#TodoRojo”,publicaron.

La historia de este extraño fanatismo surge del kinesiólogo de la tenista, el argentino Javier Romero, quien en 2016 gracias a una apuesta la hizo lucir una casaca del Rojo durante el torneo de Wimbledon. Desde allí, Vandeweghe pareció haberle tomado el gustito y se convirtió en una hincha más.