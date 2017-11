Una testigo del femicidio de Melina reveló que se turnaron para violarla y golpearla

Una joven brindó la declaración más importante de la primera jornada del juicio que comenzó este martes. Un jurado de 12 ciudadanos decidirá si el imputado es culpable.



La testigo clave del crimen de Melina Romero, hallada asesinada en 2014 en la localidad bonaerense de José León Suárez, aseguró este martes que el único imputado por el caso abusó de ambas y, cuando advirtió que su amiga estaba muerta, la llevó con otros hombres a un arroyo y la arrojó en una bolsa con piedras.

La joven, que actualmente tiene 20 años y cuya identidad se mantiene en reserva, brindó la declaración más importante de la primera jornada del debate que comenzó en la mañana de este martes en los tribunales de San Martín con la intervención de jurados populares.

La testigo relató que en la madrugada del 25 de agosto de 2014, Melina (16) la pasó a buscar con Joel Fernández (20), alias “Chavito”, y otros jóvenes por su casa y luego concurrieron a otra vivienda, donde durante varias horas les dieron drogas y alcohol.

“Nos empezaron a drogar, empezaron a abusar de ella, ella no quería. Estaba como yo, de escabio. Los imputados también abusaron de mi, no hice la denuncia porque no me iban a creer”, relató la joven con la voz entrecortada y en medio del llanto.

La chica dijo que en determinado momento la subieron a ella y a Melina a un auto y se dirigieron a un arroyo, donde ella pudo ver cómo tiraron el cuerpo de su amiga.

“A Melina la tiraron al arroyo, el pai César me tenía apuntando con un fierro. Era como un descampado, todo yuyo y pasto. Le colocaron piedras adentro de una bolsa negra”, aseguró.

Respecto del lugar donde las drogaron y abusaron de ellas, dijo que había muchas estatuillas, pero no pudo asegurar que se tratara de un templo umbanda.

La testigo explicó que había tenido contradicciones en sus anteriores declaraciones porque “Chavito” la amenazaba por Facebook todo el tiempo y también recordó que fue asesinado un policía que custodiaba la puerta de su casa.

“Mataron un policía cuando el tiro era para mi”, recordó la joven en alusión al crimen de un teniente de la Policía bonaerense asesinado cuando le robaron su auto en el partido de Tres de Febrero.

El testimonio tuvo varias interrupciones: apenas comenzó a hablar y contó que a “Chavito” lo conocía de chiquito, dijo que no quería declarar porque ya lo había hecho y comenzó a llorar.

El juez que dirige el debate, Adrián Berdichevsky, del Tribunal Oral 5, le explicó que el jurado no conocía su testimonio y tras un cuarto intermedio, regresó y efectuó el relato sin ver al imputado, que fue sacado de lugar.

No obstante, en otro momento se enojó por las preguntas de la defensa, se levantó y se fue y el magistrado tuvo que ir a buscarla.

Otro testigo relevante de la jornada fue Diego Pinillo, un joven que estaba detenido en la comisaría a la que fue llevado preso “Chavito” y aseguró que al tercer día que llevaba allí, les contó a todos los detenidos cómo había muerto Melina y que la habían tirado al río en una bolsa con piedras.

“Nos dijo que fue a buscar a Melina con Toto, que después se sumó un tal Narigón, que tomaron pastillas con vino, y que Narigón había abusado de Melina. Que después en un momento Melina rasguño al Narigón y le pegó con un revólver en la cabeza”, relató Pinillo.

Agregó que como Narigón tenía amenazadas tanto a Melina como a la testigo clave, no se podían ir del lugar y que en determinado momento, “Chavito” se dio cuenta de que la joven estaba muerta y por eso decidieron tirarla al río en una bolsa.

Según este testigo, ese joven dijo que la arrojaron al agua “dos veces, pero como flotaba la tiraron con piedras”.

Dos jóvenes apodados “Toto” y “Narigón” estuvieron detenidos en el marco de esta causa, pero ambos terminaron sobreseidos por falta de pruebas en la causa que instruyó la fiscal María Fernanda Billone, quien desistió de la acusación contra todos los imputados y por eso no interviene en el juicio.

El debate comenzó con la elección del jurado popular, entre quienes están operarios, amas de casa de mediana edad y dos jubilados, quienes debieron responder preguntas tales como si tienen hijas mujeres o si sufren de alguna enfermedad.

La primera en declarar fue la madre de Melina, Ana María Martínez, quien sostuvo que “Chavito tenía una obsesión de querer pasar el nivel de la amistad y entablar un noviazgo” con su hija y explicó que a Melina “nunca” la pudo sacar de su adicción a las drogas y al alcohol.

Por su parte, la psicóloga Julia Rodríguez Morales, del Centro de Asistencia a la Víctima de San Martín, dijo que le hizo una entrevista a la testigo clave a poco del hecho y que, a su entender, “era una chica que necesitaba asistencia por las adicciones, que estaba ansiosa y tenía estrés postraumático y temor por su integridad fisica”.

Para la psicóloga, la joven “no fabula”, “no hay incoherencia en su discurso ni es delirante” y “tenía autoreproches por haber contado lo que contó”.

Melina fue vista con vida por última vez el 24 de agosto de 2014, cuando salió del boliche “Chankanab” de San Martí­n, adonde había ido a festejar su cumpleaños, y fue hallada un mes después a orillas del arroyo Morón, a pocos metros del predio de la Ceamse, en José León Suárez.

El juicio continuará este miércoles a las 9 con la declaración de más testigos.