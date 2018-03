Universidad Arturo Jauretche: denunciaron a una profesora de ballet por abusar de un menor

La coordinadora del Ballet UNAJ Atahualpa, Anabela Reynoso, fue denunciada por abusar de un chico de 16 años que integraba el grupo artístico.



La coordinadora y profesora del Ballet UNAJ Atahualpa Anabela Reynoso, que usaba las instalaciones de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en Florencio Varela, fue denunciada por abusar de un chico de 16 años que integraba el grupo artístico.

La denuncia por abuso fue radicada por Giselle Pimentel, mamá del adolescente, el pasado 13 de marzo en la Unidad Fiscal número 8 de esa localidad, a cargo de Darío Provisionato.

“La madre denunció que luego de revisar el celular de su hijo, descubrió fotos de la profesora de 43 años desnuda. Cuando indagó a su hijo sobre el tráfico de mensajes y las imágenes, el chico le admitió que había estado con la mujer y que no podía contarlo porque iba a quedar mal con sus compañeros”, informó el fiscal.

El funcionario judicial aseguró que Pimentel acudió a hablar con la docente del grupo folclórico para certificar lo ocurrido y que, pese a habérselo negado en un principio, luego de ver las fotografías en el celular, admitió “que se le fue de las manos” y que “tuvo relaciones con el chico”.

El caso está catalogado como abuso sexual y el próximo martes una psicóloga entrevistará al menor para realizar un informe, en el marco de las medidas solicitadas por la investigación.

Pimentel dijo que accionará penal y civilmente contra la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) porque “ellos ahora se quieren desvincular y dicen que el ballet no pertenece a la institución, pero les otorgaron premios”.

“Esto fue un abuso y fue dado en el marco de la universidad, tengo todas las pruebas y responsabilizo también penalmente al establecimiento”, agregó la mujer, quién señaló que “otros adultos que estudian allí sabían de esta relación entre la docente y mi hijo y no dijeron nada”.

Los integrantes del ballet UNAJ Atahualpa recibieron un reconocimiento de la universidad en octubre del año pasado por su trayectoria, según consigna la web de la institución en un video que muestra al rector, Ernesto Fernando Villanueva, junto a otras autoridades y la profesora denunciada en el momento del galardón. Allí, Reynoso es presentada como trabajadora no docente del establecimiento estatal.

“Estamos muy contentos porque llegamos al Festival de Cosquín luego de que nos dieran el premio Revelación en la gala internacional de Folcklore y, a su vez, la misma universidad reconoció nuestro esfuerzo”, dice Reynoso en el video.

El abogado que representa a la UNAJ, Lisandro Teszkiewicz, confirmó que el ballet participa hace 5 años del área de Política y Territorio de la Universidad pero “no pertenece al plantel de la institución porque se les cede el espacio para que ensayen los sábados”.

“La mujer denunciante se presentó el 7 de marzo y habló conmigo. Labramos un acta ese mismo día y cuando lo pusimos en conocimiento al rector, ordenó un sumario para determinar qué acciones debe tomar la universidad”, informó el letrado.

A su vez, aclaró que “se suspendió la vinculación con este ballet hasta llegar a una conclusión sobre qué debe hacer la institución”.

La madre del menor insistió con que “esta mujer no puede seguir trabajando con menores y adolescentes” y que ella y su familia compartían muchas cosas juntas. “Por eso, no me entra en la cabeza esto y voy a llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo.

Pimentel agregó que su hijo tenía un “comportamiento muy distinto” en el último tiempo, lo que vinculó con la relación que mantenía con Reynoso.

“Me decía que no quería contestarle a la profesora, que no quería bailar con ella y dejó de ir en el mes de diciembre, pero jamás pensé que me estaba dando señales de que esto sucedía”, concluyó.