Ventura: “Nuestro proyecto político involucra a la Provincia y al Municipio de Ushuaia en una misma sintonía”

“Lo que más me preocupa es la tristeza que hay en la gente” fue la primera respuesta

de Gustavo Ventura, candidato a intendente de Ushuaia por Forja, durante una

reciente entrevista periodística realizada por el periodista Alfredo Valdez en el

programa “La Puerta Abierta”, en el marco de la campaña que se realiza en la capital

provincial.



Y enseguida afirmó que “en el plano local no hay políticas que acompañen o ayuden a

salir de esta situación”.

“La gente en la calle, en reuniones y en charlas me pide trabajo y en ese sentido

Ushuaia tiene posibilidades de hacer algo para mejorar la calidad de vida de los

vecinos”, dijo.

Asimismo, aseguró que “la inserción laboral, la capacitación y la formación son

herramientas que se deben profundizar y en eso Río Grande nos ha marcado un

camino”.

“En Ushuaia, en cuanto a la cuestión social, veo una situación marketinera y de

maquillaje que no tiene correlato con la realidad”, expresó.

En este sentido, Ventura sostuvo que “nosotros estamos proponiendo que por primera

vez se ataquen los problemas de fondo proyectando políticas a 15 o 20 años, sobre

todo porque el nuestro es un proyecto político que involucra a la provincia y al

municipio de Ushuaia en una misma sintonía”.

El candidato de Forja lamentó por otra parte que en caso de ganar “recibiremos un

Municipio que tiene más de 1.000 millones de pesos de déficit y eso constituye una

situación muy delicada”.

Con relación a los servicios de colectivos y de recolección de residuos, el dirigente

adelantó que “nuestro modelo es el de Río Grande, es decir, concesionar bien los dos

servicios con un Estado presente que controle y elija buenos actores para llevarlos

adelante”.

Por último, aseguró ser “un hombre de consensos”. “Es lo que he hecho hasta ahora.

Ese es el camino para crecer”, concluyó.