Vicegobernador Juan Carlos Arcando“Definitivamente con Macri nuestra Provincia no tiene futuro”

“Es imposible construir un país federal con un presidente que desprecia a los pueblos del interior”, dijo el vicegobernador Juan Carlos Arcando y cuestionó el discurso de Mauricio Macri durante la noche del lunes en la cena de la CIPPEC, lo que levantó una verdadera tempestad en Tierra del Fuego al criticar la política de subsidios a la industria electrónica y la ausencia de inversiones en el Puerto de Ushuaia, palabras que el vicegobernador Arcando calificó de “mendaces y provocativas”, y señaló que “es imposible construir un país federal con un Presidente que desprecia a los pueblos del interior”.

Ushuaia.- “Cuando el Presidente visitó Tierra del Fuego, personalmente le entregué una carpeta con un listado de incumplimientos entre los que se encontraba la inversión comprometida y presupuestada por el gobierno nacional para la ampliación del puerto de Ushuaia, sin obtener ninguna respuesta. También hice el reclamo para desarrollar el Polo Logístico Antártico en Ushuaia, en el cual expuse la grave de economía que le produce a la región austral el hecho de que se tome como base de operaciones la ciudad de Buenos Aires, en tanto que Chile trasladó hace años el centro de operaciones a la ciudad de Punta Arenas”, recordó el vicegobernador Juan Carlos Arcando.

“Lo que recibí como devolución de parte del Ejecutivo, fue silencio, falta de respuestas y compromiso manifiesto para con nuestra querida Provincia. Pero sí durante y después de esa visita, con desagrado debo decir que recibí el ataque injusto, arbitrario e indignante de más de 2000 trolls del aparato oficial faltándonos el respeto a través de la redes sociales”, agregó.

En cuanto a la industria electrónica, se refirió de manera categórica: “El ataque a nuestra promoción industrial no es nuevo. Incluso el gobierno nacional ha intentado instalar el desprestigio a la actividad instalada. En el dossier que le acerqué cuando nos visitó, reclamé la prórroga de la Ley 19640, porque pensé que podía entender la difícil situación del sector, ya que él fue dueño de un establecimiento conjuntamente con Caputo” agregando que “de manera sistemática ha orientado el país en un camino donde las fábricas y los trabajadores sobran, lo que explica la apertura indiscriminada de importaciones”.

“Definitivamente con Macri nuestra Provincia no tiene futuro”, cuestionó Arcando y afirmó que las declaraciones del Presidente generan un fuerte impacto negativo para la evolución productiva de Tierra del Fuego, además de que resultan un agravio para nuestro pueblo, por lo cual –expuso- “estoy evaluando presentar un pedido de desagravio al pueblo fueguino en la próxima sesión legislativa para que sea cursada a Presidencia, porque no es una opinión que por derecho tiene el Presidente, sino una falsedad que pretende instalar mediáticamente medidas que afectan a la familia fueguina”, concluyó el vicegobernador Juan Carlos Arcando.