Vicegobernador Juan Carlos Arcando“Son situaciones que hieren al corazón”

El vicegobernador Juan Carlos Arcando recibió a referentes de comedores comunitarios de la Margen Sur de Río Grande quienes le describieron la crítica situación de muchas familias con carencias alimentarias. Hay en la zona 22 comedores comunitarios, revelaron. “Son situaciones que hieren al corazón y nos causa profunda tristeza”, confió Arcando, responsabilizando al gobierno de Mauricio Macri por la situación socioeconómica del país. “Las medidas que anunció el Presidente llegan tarde, las tendría que haber aplicado cuando asumió y anunció la Pobreza Cero”, recordó el mandatario fueguino.

Río Grande.- El Vicegobernador de la Provincia y Presidente de la Legislatura fueguina, Juan Carlos Arcando, recibió en la Delegación del parlamento en esta ciudad, a referentes de comedores comunitarios de la Margen Sur.

Nélida Marcial, representante del Comedor Madres al Frente, comentó que “se trata de un comedor comunitario de fin de semana, nosotros atendemos solamente los sábados, porque muchos chicos son atendidos en las escuelas; hay muchas necesidades y la demanda va en aumento, más los fines de semana que los niños no comen en las escuelas y con nuestro granito de arena tratamos de paliar la situación, pero lo ideal sería que no haya comedores y que la gente tenga trabajo”.

Detalló que “en la Margen Sur hay 22 comedores comunitarios y en nuestro caso atendemos en el barrio Los Fueguinos donde entregamos 150 porciones o viandas y no solo van chicos, sino también papás, la situación es muy delicada”, advirtió.

En tanto María González, del Comedor de María, contó que “estuvimos charlando con el señor Vicegobernador, contándole la problemática de la gente que está desocupada y este año me parece que se agravará la situación”.

Precisó que “en este momento tengo 84 niños en el comedor y después están los adultos, pero la ayuda principal es para los chicos, aunque no le podemos decir no a los papás y nosotros atendemos cinco días por semana, de lunes a viernes bajo la modalidad de viandas por la noche, de los 22 comedores somos el más antiguo, solo lo suspendimos un tiempo, pero con el agravamiento de la crisis retomamos las actividades”.

El desafío de María es terminar el comedor “y queremos tener este espacio este año, si Dios quiere”.

María González destacó y agradeció al equipo de colaboradores que la ayudan en esta noble tarea.

El Comedor de María funciona en Uani 854 Planta Baja ‘B’ y el celular de contacto es el (02964) 15475997. “Todo el que quiera colaborar puede hacerlo, sea con alimentos o con ropa, ya que tenemos también un ropero comunitario”.

Ambas mujeres agradecieron este contacto con el vicegobernador Juan Carlos Arcando.

En tanto el mandatario provincial dijo que “son situaciones que hieren al corazón y nos causa profunda tristeza”, y responsabilizó al gobierno de Mauricio Macri por la situación socioeconómica del país. “Las medidas que anunció el Presidente llegan tarde, las tendría que haber aplicado cuando asumió y anunció la Pobreza Cero”, recordó finalmente Juan Carlos Arcando.