Vuelve He-Man: llega Masters of the Universe Revelation

La trama transcurrirá en el mundo inspirado en los juguetes de Mattel y narrará el enfrentamiento final entre He-Man y Skeletor, algo que había quedado incluso en la serie original.

Netflix creará una nueva serie con las aventuras de He-Man, uno de los dibujos clásicos de la década del 80.

La ficción se llamará ‘Masters of the Universe: Revelation’ y será dirigida por Kevin Smith. El anuncio se dio en el marco de la Power-Con de 2019.

En Twitter, el director le agradeció a Netflix y Mattel “por confiarme no solo los secretos de Grayskull, sino también todo su universo”. “¡En Revelation, retomamos justo donde lo dejó la serie clásica para contar una historia épica de lo que podría ser la batalla final entre He-Man y Skeletor! ¡Esta es la historia de Masters of the Universe que siempre quisiste ver de niño!”, escribió.

Los guionistas son Eric Carrasco (Supergirl), Tim Sheridan (Reign of the Supermen), Diya Mishra (Magic the Gathering) and Marc Bernardin (Alphas). El estudio de la animación es Powerhouse Animation, que ya trabajó para Netflix en la adaptación de Castlevania.