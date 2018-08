Ya salió “Aura”, el esperado segundo disco de Ozuna

Tras el éxito alcanzado con su disco debut “Odisea”, el cantante lanzó este viernes su segundo álbum, muy requerido por sus fanáticos.

Salió al esperado segundo disco de Ozuna

Salió el nuevo disco de Ozuna, “Aura”, que cuenta con 20 canciones y en varias de ellas cuenta con las colaboraciones de estrellas del género urbano.

Cardi B, Natti Natasha, Wisin & Yandel, Nicky Jam, J Balvin, Romeo Santos y Akon son algunos de los artistas invitados en el nuevo álbum, que él mismo calificó como “un sueño cumplido”.

“Es fácil trabajar con quienes comparten su misma ética de trabajo, que le gusta crear como lo hace. No se trataba de hacer algo más grande o mejor. No me gusta proclamar cosas”, explicó el puertorriqueño en una entrevista con Billboard.

“Los artistas crecen semanalmente, hay nuevos sonidos, nuevos ritmos, nuevas tecnologías, nuevas personas, y tienes que evolucionar”, completó al respecto.