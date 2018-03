Zannini, en libertad: “Estuve preso por voluntad del Gobierno”

El ex secretario de Legal y Técnica salió del penal de Ezeiza y apuntó contra la gestión de Mauricio Macri por su detención. “Gracias a los jueces valientes, recuperé la libertad”, sostuvo.

“Estuve preso por la voluntad de los que gobiernan y por el miedo de unos jueces”, dijo el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini a la salida del penal de Ezeiza.

“Casi paso el tercer 24 de marzo detenido. Lo pasé en el 76 y en el 77”, dijo haciendo referencia a su prisión durante la última dictadura cívico militar.

“Estoy en libertad porque hubo jueces que leyeron el expediente. Pero no me han absuelto de una causa que me han inventado con el único motivo de perjudicar a Cristina Kirchner”, agregó el ex funcionario notablemente emocionado al recibir a familiares y amigos en la puerta del penal.

En unos breves minutos que le dedicó a la prensa, Zanini habló también de la situación que viven un 60% de los presos en Argentina quienes están encarcelados sin condena.

“El sistema judicial argentino está desbordado por los problemas penales. Detrás de los 11 mil presos que tiene la justicia federal está el 60 por ciento sin condena”, dijo.

“No puede haber castigos anticipados en Argentina. Tiene que respetarse la presunción de inocencia. Eso se viola con el 60 por ciento de los presos en Argentina”, concluyó.