Zlatan Ibrahimovic se quedará fuera del Mundial de Rusia

El delantero, que renunció a la Selección de Suecia en 2016, había asegurado que jugaría la Copa del Mundo, pero el entrenador Janne Anderson señaló que no tiene en sus planes llevarlo.



Tendrá que mirarlo por TV. Las ilusiones del delantero Zlatan Ibrahimovic de jugar su tercer Mundial con Suecia quedaron desvanecidas luego de que el entrenador de ese país europeo, Janne Andersson, confirmara que no tiene en sus planes llevar al delantero estrella.

“Ibrahimovic le dijo que no al seleccionado al expresar que no iba a estar en el equipo después de la Eurocopa (de 2016) y lo respeté. Si rechazaste al equipo, no creo que debas volver”, dijo Anderson.

El entrenador no tuvo dudas al agregar: “Respeto lo que el mismo Zlatan dijo. Sólo estarán en el Mundial los que dijeron que sí. No me ha llamado, pero definitivamente no está incluido en la lista para el Mundial”.

Ibrahimovic, quien esta jugando en Los Angeles Gaalxy de Estados Unidos, habló en el programa de televisión estadounidense de Jimmy Kimmel y aseguró que un Mundial sin él en el campo no sería un Mundial.

Ademas, Zlatan en su cuenta de la red social Twitter, en abril pasado, había afirmado: “Mis opciones de jugar el Mundial son altísimas”.

También, a principios de marzo de este año, antes de debutar con Los Ángeles Galaxy mostró sus deseos de volver y dijo: “Echo de menos la selección. Siento que puedo dar un buen rendimiento”.

Suecia, que dio el batacazo al eliminar en el repechaje europeo a Italia, integrará el Grupo F junto Alemania, México y Corea del Sur.