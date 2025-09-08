Estudiantes de 3° año del Colegio Secundario Politécnico “Malvinas Argentinas” de la ciudad de Río Grande participan de la 2da Edición del Concurso “Sueños de Radio” de Cadena 3 Argentina.

El certamen promueve la creatividad, el aprendizaje y la participación activa de estudiantes secundarios de escuelas públicas y privadas de todo el país, a través de la elaboración de programas de radio, con cuatro categorías: turismo, ambiente, tecnología y campo.

El demo fueguino denominado “Recuerdos del Fuego” estuvo enmarcado en la categoría de Turismo, a través de la docente Gisela, quien comentó que “pusimos valor en la Vigilia del 2 de abril, donde participaron también los Veteranos de Guerra, quienes pusieron su voz y testimonio”.

“Estamos agradecidos y contentos con todo el material, destacando el compromiso de las juventudes que se animaron y generaron con su creatividad y compromiso, este resultado que nos enorgullece”, agregó.

Cabe señalar que a mediados de setiembre se anunciarán los ganadores y menciones de honor del certamen, uno por categoría, a quienes se les entregarán radios digitales completas para sus establecimientos.

Algunos de los estudiantes que participaron del proyecto fueron Alex Obando, Tiziano Turra y Nubia Segobia, quienes comentaron por qué decidieron presentarse a la propuesta.

“Yo participé en la vigilia con la academia de baile a la que asisto y vi a toda la gente llorando, emocionada. Cuando la profesora dijo que quería hacer este demo sentí ganas de hacerlo, porque pude vivir el sentimiento de la gente”, comentó Tiziano, a lo que su compañero Alex añadió que “me interesó porque era la oportunidad para que todo el país conozca por qué somos la capital nacional del 2 de abril, y todo lo que sentimos los riograndenses cada vez que nos juntamos en esa fecha tan importante, conmemorando a aquellos que dieron su vida en ese momento”.

“Queremos que el resto de los jóvenes del país puedan conocer más sobre esto, cómo vivimos la vigilia en Río Grande”, agregó Nubia.

Asimismo, los docentes contaron con mesas de ayuda coordinadas por periodistas de la radio Cadena 3 y las y los estudiantes tuvieron tutoriales iniciales para que conozcan cómo realizar un programa de radio con los medios tecnológicos que disponen, cómo editar los contenidos y cómo se dividen los roles de los participantes de cada proyecto, entre otros.

La iniciativa también cuenta con el apoyo institucional de la Universidad Nacional de Córdoba, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), de Red de Innovación Local (RIL) y de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA).