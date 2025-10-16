El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, acompañó la apertura del Espacio Progresar UTN Río Grande, un nuevo lugar de coworking y desarrollo tecnológico destinado a estudiantes universitarios. La jornada se realizó en la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional, con la participación de autoridades académicas, municipales y representantes estudiantiles.

El nuevo espacio, equipado con computadoras All in One, netbooks y tablets, busca fortalecer la inclusión digital y el acceso a herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo colaborativo, el aprendizaje y la innovación. Su puesta en marcha forma parte de una política educativa que, pese al contexto nacional, la UTN continúa sosteniendo desde el Rectorado y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, reafirmando su compromiso con la comunidad universitaria.

Durante la inauguración, se destacó el valor del Espacio Progresar como una herramienta que promueve la equidad educativa y el desarrollo profesional, brindando un entorno donde los estudiantes pueden aprender, trabajar en equipo y acceder a tecnología de última generación.

Asimismo, el Municipio entregó notebooks y tablets destinadas a los espacios de coworking de Ushuaia y Río Grande, fortaleciendo la red de infraestructura educativa en toda la provincia.

Al respecto, el Secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, afirmó que: «este es un espacio fundamental para promover el encuentro, la colaboración, el estudio, entre la comunidad académica de la universidad y fundamental para pensar el futuro con desarrollo para Río Grande”.

Además, agregó que: “cuando a nivel nacional nos plantean recorte en la educación pública, vaciamiento de las universidades, desde Río Grande, la UTN y el Municipio aportando equipamiento informático, les decimos que el camino es la inversión en educación y la creación de oportunidades a partir de la profesionalización de nuestros perfiles jóvenes”.

Por parte del Municipio, acompañaron el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, y la subsecretaria de Participación Ciudadana, Débora Galichini, junto a estudiantes y representantes del Centro de Estudiantes UTN-CETEB, encabezado por Julio César Lozano y Sophia Olivera.

También participaron autoridades de la UTN: el decano, Ing. Mario Ferreyra; el vicedecano, Ing. Francisco Álvarez; la secretaria de Asuntos Estudiantiles, Ing. Iara Galichini; el secretario Administrativo, Ing. Demian Ferreyra; el secretario de Ciencia y Tecnología, Ing. Gustavo Tielens; y el secretario de Extensión y Cultura, Lic. Fabio Seleme. Estuvieron presentes además el Ing. Sebastián Sosa, secretario de Asuntos Estudiantiles del Rectorado, y la presidenta de la Federación Universitaria Tecnológica, Fernanda Ríos.

Cabe recordar que el Municipio de Río Grande también cuenta con un espacio de coworking abierto a la comunidad, ubicado en el Espacio Tecnológico (Pellegrini 520), que funciona de 9 a 21 horas, donde vecinos y vecinas pueden acceder libremente para estudiar, trabajar o desarrollar proyectos colaborativos.