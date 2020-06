PEREZ: ;NO VAMOS A PERMITIR QUE SE VULNERE NUESTRO PATRIMONIO HISTÓRICO

Aseguró que no existe autorización oficial para realizar ningún tipo de venta en

los terrenos mencionados. También mencionó que no se ha presentado ningún

proyecto de loteo ni de desarrollo urbanístico. La inmobiliaria en cuestión ya fue

notificada por el área de Comercio municipal.

El intendente de Río Grande se refirió a la polémica generada por una

inmobiliaria que ofrecía venta de lotes en el predio del ex frigorífico CAP de la

Margen Sur. Asimismo, aseguró que en el Municipio no se ha presentado

ningún proyecto de urbanización en esa zona.

Al respecto, Perez comentó que "estamos hablando de un sector muy valioso y

muy rico de nuestra historia como ciudad", y adelantó que "tenemos previsto

realizar actividades culturales en todo esa zona que queremos revalidar y darle

la utilidad que se merece".

En este sentido, señaló que "nadie quiere que dicho sector de la ciudad se siga

deteriorando", es por eso que "estamos trabajando en un proyecto de puesta

en valor de toda esa infraestructura".

Por otra parte, el Intendente manifestó que "queremos evitar eventuales estafas

a nuestros vecinos. No es legal vender esas tierras, y por eso pedimos a los

vecinos que no paguen ni compren ningún tipo de boletos de compra – venta

porque no existe ninguna autorización para realizar este tipo de actos que,

además, infringen el Capítulo 8 del Código de Planeamiento Urbano".

A raíz de ello, indicó que "instruí al área de Comercio a que notifique a esta

inmobiliaria para que no siga ofreciendo estas tierras a los vecinos", y explicó

que "no existe ninguna autorización por parte del Municipio para que alguna

inmobiliaria, urbanizadora o la figura legal que sea, ofrezca tierras sin la

aprobación correspondiente del Código de Planeamiento Urbano".