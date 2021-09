A 100 días de la desaparición de Guadalupe Lucero, su mamá dejó un conmovedor mensaje en las redes: “seguiré buscándote hasta poder abrazarte fuerte”

En San Luis se realizó una marcha de silencio con velas y fotos de la nena de cinco años: “Viva la queremos”.

Se realizó una marcha en la provincia de San Luis.

Familiares y vecinos de la Guadalupe Belén Lucero Cialone, de cinco años, realizaron una marcha de silencio por las calles del centro de la ciudad de San Luis al cumplirse 100 días de su desaparición de la puerta de la casa de sus primos, en el barrio 544 viviendas, de esa provincia, mientras jugaba a las escondidas.

Con velas y fotos de la niña, los padres expresaron su dolor y pidieron a las autoridades y a la Justicia que no dejar de buscarla, al tiempo que los vecinos portaban carteles en el que se leía “¿Dónde está Guadalupe?” y “Viva la queremos”.

A su vez, la madre de la niña, Yamila Cialone dejó en sus redes sociales un mensaje en el que expresa su angustia y “lo difícil que se vuelve la vida sin Guadalupe”.

El posteo que hizo su mamá en Facebook para recordarla:

“100 días han pasado de esta pesadilla de la cual desearía despertar y encontrarte al lado mío, y que todo haya sido un mal recuerdo, pero no, acá los días siguen pasando, el silencio solo provoca dolor, desesperación, angustia, tristezas que nunca se acaban, miles de preguntas sin respuesta”, destaca parte del mensaje.

“Nos hacés mucha falta, a veces imagino que estás en casa, para aliviar un poco el dolor, pero no sirve porque quiero correr a abrazarte y no se puede, quiero sentir un “mami” con tu dulce voz y no lo escucho, solo está en mi mente, en recuerdos, es tanto la ansiedad de querer oírte que me vuelve loca. A las noches me despierto sobresaltada, queriéndote ver en la cama, y no te encuentro”, escribió en su posteo.

La mamá de Guadalupe expresó su bronca por la primera pista que surgió después de dos meses.

Cialone también le pide a Guadalupe que “sea fuerte”, y que en la marcha que se realizó en la tarde de este miércoles, su familia y los vecinos le mandaron todo su apoyo para que sepa que siempre van a buscarla y a seguir luchando para que siga la investigación.

La investigación por la desaparición de Guadalupe

En estos 100 se realizaron 419 allanamientos en la ciudad de San Luis y procedimientos en otras provincias, se rastrillaron 1221 sectores, entre ellos baldíos y diferentes diques de la provincia.

También se secuestraron celulares y computadoras que fueron peritadas, pero sin ningún resultado de la nena que fue vista por última vez el lunes 14 de junio a las 19 en la manzana H del barrio 544 Viviendas.

La causa es tramitada por el Juzgado Penal 2, a cargo de Ariel Parrillis, y si bien no existe una pista certera, la familia, con el apoyo de Susana Trimarco y su equipo de abogados, barajan la hipótesis que se trataría un caso de trata de personas.

Actualmente sigue vigente una recompensa de $5 millones impuesta por el Gobierno nacional para aquellos que puedan dar información sobre el paradero de la menor.

Guadalupe Belén Lucero, tiene cinco años de edad, tez trigueña, cabello lacio por debajo de los hombros y un lunar en la mejilla izquierda. Las autoridades solicitan que cualquier información deben comunicarse al 911.