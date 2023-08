A 5 años de su lanzamiento, el auto que Elon Musk envió al espacio puede chocar con la Tierra o Marte

Luego de su lanzamiento en 2018, el Tesla Roadster de SpaceX vaga sin rumbo por el sistema solar. Aunque nadie sabe si el vehículo sigue en una pieza, su trayectoria puede hacerlo impactar con nuestro planeta.

El Roadster de Tesla fue lanzado al espacio en 2018.

Pasó ya poco más de media década desde que SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, sorprendiera al mundo con su decisión de lanzar un Tesla Roadster al espacio. El auto, tripulado solamente con un muñeco vestido con un traje espacial llamado Starman, fue enviado hacia la órbita de Marte, con el objetivo de estrellarse en la superficie del planeta rojo.

Sin embargo, desde su lanzamiento ha estado vagando en una órbita irregular en el sistema solar, con una remota posibilidad de estrellarse contra la Tierra, Venus o el Sol en un futuro remoto.

¿Dónde se encuentra hoy el auto del magnate? ¿Sigue en buen estado o se desarmó? Según datos oficiales del seguimiento del vehículo, el Roadster está a unos 97.030.100 de kilómetros de la Tierra. Sin embargo, nadie sabe si el coche sigue de una pieza.

El auto Tesla Roadster y su piloto Starman.

Es que desde 2018, solamente un mes después de su lanzamiento a bordo del cohete Falcon, ha dejado de ser observado. Dos años después, en octubre de 2020, SpaceX afirmó que el Roadster pasó volando muy cerca de Marte por primera vez. Pero la afirmación no estaba basada en prueba alguna, sino en pura especulación y cálculo matemático.

El viaje del Tesla al espacio

El Roadster ya ha recorrido más de 4.410.000.000 de kilómetros (casi 30 unidades astronómicas) por el vacío del espacio. Mientras algunos científicos creen que es posible que ya haya sido chocado por un meteoroide o, con mejor suerte, simplemente golpeado por alguna roca espacial, un grupo de seguidores esperan que el auto siga de viaje intacto y finalmente termine su aventura estrellándose en Marte.

En última instancia, el Tesla estaba destinado a servir como carga útil ficticia desechable para la primera misión del Falcon Heavy en febrero de 2018, un lanzamiento que incluso Musk había predicho que solo tendría una probabilidad de éxito del 50 %.

Pero, después de todo, el lanzamiento se realizó sin problemas. Y el vehículo ha estado dando vueltas alrededor del sol desde entonces, tomando una trayectoria oblonga que oscila tan lejos como la trayectoria orbital de Marte y tan cerca del sol como la órbita de la Tierra.

Otra posibilidad que se baraja es que el auto de Musk choque con la Tierra en algún momento. De acuerdo a datos de trayectoria estimada, las chances de que esto ocurra en los próximos 15 millones de años, es del 22%, mientras que las probabilidades de que colisione con Venus o el Sol, son de 12%

Pero no hay que alarmarse. En caso de que el Roadster se interponga en la órbita terrestre, en caso de estar entero y en una sola pieza, se hará pedazos al intentar penetrar nuestra atmósfera y se desintegrará completamente.

Algunos datos del Tesla Roadster

El auto se encuentra ahora a 465.608.589 km de Marte, y viaja a una velocidad de 18.443 km/h

Ya recorrió 4.419.211.868 km

Su período orbital es de unos 557 días.

Si su batería siguiera funcionando, Starman habría escuchado Space Oddity 550.774 veces desde su lanzamiento en un oído, y Is there Life On Mars? 742.145 veces en el otro oído.

El vehículo ha viajado lo suficiente como para recorrer todas las carreteras del mundo 68,7 veces.