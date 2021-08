A diez años de ser mamá, Flor de la V se quebró al aire: “Trataba de criar a mis hijos y me agredían en la televisión”

La panelista contó los ataques que sufrió cuando inició el camino de la maternidad. Además, valoró cómo cambió la mentalidad de muchísimos argentinos en la última década.

La panelista lamentó que la violencia contra las travestis se naturalizara en los medios.

En una desgarradora charla con sus compañeras de A la Tarde (América), Flor de la V recordó los ataques que sufrió hace 10 años cuando anunció que iba a ser mamá de los mellizos Paul e Isabella Goycochea. Emocionada y reflexiva, la panelista valoró cómo la televisión empezó a ser más inclusiva en el último tiempo y deseó que todas las travestis puedan vivir con su misma libertad.

Durante la conversación, Flor describió cuán hirientes eran las críticas que recibió cuando empezó a transitar la maternidad. “Yo sentía mucho miedo. Era otra Argentina, con una mentalidad totalmente diferente. Me dijeron cosas espantosas, parecía que se peleaban para ver quién podía ser más hiriente conmigo”, recordó.

El posteo que subió Flor de la V para celebrar sus 10 años de maternidad.

Esa violencia que se ejercía desde los medios de comunicación llevó a que ella misma cuestionara el deseo de ser mamá. “Estaba pensando si estaba bien traer a mis hijos a este mundo extremadamente cruel. Lo que se vivía en la televisión, nadie hacía una salvedad de decir que era cruel cómo trataban a alguien con una identidad diferente y el deseo de ser mamá”, analizó. Y puntualizó: “Es esa visión patriarcal la que genera odio y división; es una fábrica de homicidas y violadores”.

Frente a la vehemencia e insensibilidad con la que atacaban, no había forma de que pudiese estar tranquila. “Trataba que no me llegara lo que decían. Pero era imposible que esa crueldad no me toque. (…) Una conductora muy famosa se refería a mí en masculino. Yo decía ‘por qué no se ponen en lugar del otro’. Esa violencia estaba naturalizada”, analizó.

Fue en ese momento de la entrevista donde no pudo evitar quebrarse. “Yo fui muy juzgada en esa época. Decían que había perdido el humor, que me había convertido en otra persona. A mí dolía profundamente”, rememoró. Y, entre lágrimas, añadió: “Me comparaban con Lizy Tagliani, que ella se burlaba de sí misma. Decían que todas las travestis teníamos que ser así, que todas teníamos que mostrar nuestros genitales para ser aceptadas. Y esa no es la vida, no tiene que ser así. Yo trataba de criar a mis hijos y me agredían completamente”.

Lo único que pudo paliar esa angustia fue el nacimiento de Paul e Isabella. “Nunca en mi vida pensé que iba a poder cumplir ese sueño. A pesar de todo este dolor, que tiene que ver con la emoción, ellos me salvaron. Me llenaron de amor cuando todo era oscuridad”, agradeció. Después de esas palabras, visiblemente emocionada, pidió que todas personas puedan gozar de su misma libertad.

“Yo me encontré a mí misma, ahora sé quién soy. Sé que soy una mamá travesti, orgullosa de mi identidad. Soy eso, no quiero ocultarlo. Soy una mamá travesti que lleva a sus hijos al colegio de la mano y los va a buscar. Y quiero que no me pase solo a mí, que soy una privilegiada. Quiero que les pase a todos, todas, todes”, manifestó.

Tras esas conmovedoras palabras, la conductora Karina Mazzocco no dudó en decirle que ella fue uno de los pilares para que muchísimas personas empezaran a cambiar su forma de pensar en el último tiempo. “Si alguna vez quieren explicarles a sus hijos, yo nací con un género y me identifico con otro. Punto. Somos esto, formamos parte de esta sociedad. Hoy puedo decir que me encontré”, reflexionó. Y concluyó: “No hay nada mejor que la identidad”.