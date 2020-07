Una vez más los fueguinos observamos con consternación el accionar de aquellos sectores que atentan contra la armonía y la paz social que tanto nos ha costado conseguir.

A ellos queremos dirigirnos, a los desesperados por la política y el poder. A quienes en la persecución de sus objetivos parecen haber perdido los límites que la inmensa mayoría ha aceptado.

Esta vez se han metido con la salud de uno de los funcionarios del Gobierno provincial. En un portal capitalino se publicó que nuestro ministro de Finanzas, Guillermo Fernández, sufrió un infarto y que nuestro Gabinete ocultó dicha información.

Es nuestro deber señalar que se trata de una mentira. Lo afirmamos con preocupación y repudiamos este tipo de accionar de quienes se valen de cualquier herramienta para satisfacer sus intereses.



A ellos les decimos que en la vida política e incluso en el fragor de la discusión ante posturas antagónicas, hay un límite que no se puede superar.

Estamos hablando de la vida personal de los funcionarios, que como todo ser humano tienen familias, amigos, allegados, que lógicamente se preocupan ante este tipo de información. No se puede mentir de esta manera, generando daños que pueden llegar a ser irreparables. No todo vale bajo un sistema democrático y republicano, que ante todo tiene que pugnar por el bienestar y la dignidad de la población.

Como si fuese una pesadilla que quieren reinstalar, no dudan en repetir los capítulos más oscuros y tristes de la política fueguina.

A ellos les decimos que ese no es el camino. Que los habitantes de esta querida provincia han dejado atrás esas prácticas de todo vale.

Por ello, instamos a todos los estamentos políticos, públicos, mediáticos y con responsabilidad en nuestra sociedad a preservar la integridad de cualquier funcionario. Y uno de los caminos para lograrlo es ceñirse a la verdad. Caso contrario se torna imposible cualquier tipo de convivencia política, institucional y personal dentro de una comunidad que merece vivir en armonía.

No volvamos a caer en lo más penoso de nuestra historia reciente. A todos nos ha costado mucho recuperar la paz social. Todo tiene un límite y el pueblo fueguino en su totalidad ha dado muestras que no podemos, ni debemos, volver a romperlos.