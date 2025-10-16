A Marcelo Moretti no le permitieron participar de la reunión de Comité Ejecutivo de AFA, pero lanzó una frase que generó tensión entre los dirigentes

Por una de las entradas secundarias, lejos del foco de las cámaras, Marcelo Moretti llegó este jueves pasadas las 11:30 al Predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza, para asistir a la reunión del Comité Ejecutivo. Sin embargo, cuando intentó tomar la palabra, desde AFA le informaron que, hasta que no resolviera su situación judicial vinculada a San Lorenzo, no podrá participar de las reuniones del Comité Ejecutivo.

Moretti llegó con demora y logró exponer su situación. En su intervención, que duró cerca de 10 minutos, lanzó una frase que generó malestar entre los dirigentes presentes: “Después de mí van a ir por ustedes”, dijo, en tono desafiante, apuntando al resto de los representantes de los clubes.

Hace exactamente una semana, la Cámara Civil lo había habilitado oficialmente para volver a su cargo, una noticia que sacudió a San Lorenzo y generó una fuerte reacción entre los hinchas. Cuatro días después de que la Justicia notificara al club su regreso, Moretti se presentó en la sede, pero ante la rápida convocatoria de socios que se manifestaron en su contra, debió retirarse del lugar en patrullero.

Ahora enfrenta una nueva negativa: su exclusión de la reunión en la AFA deja en claro que la Casa Madre del fútbol argentino espera que el presidente cumpla con la resolución judicial que la propia Cámara Civil dispuso para su restitución: debe convocar a una reunión de Comisión Directiva en un plazo de 15 días hábiles; sin embargo, ya pasaron 10 y aún no hay una fecha fijada. Hasta que eso ocurra, la AFA mantendrá su decisión de impedirle representar a San Lorenzo en las reuniones oficiales.

Tras recibir esa comunicación, Moretti se retiró por sus propios medios, y una vez que abandonó el predio, se levantó el fuerte operativo policial que había sido montado en la entrada del lugar ante la posibilidad de incidentes.

El episodio expone nuevamente la grave crisis interna que atraviesa San Lorenzo, con una conducción fracturada, denuncias cruzadas y la Justicia interviniendo directamente en la vida política del club. Por el momento, la institución de Boedo permanece sin representación oficial ante la AFA, un reflejo más del desconcierto que domina su presente.