A qué hora empieza MasterChef Celebrity Argentina 2025 hoy

MasterChef Celebrity, el programa culinario más popular de la televisión argentina, llega a la pantalla de Telefe este lunes 13 de octubre.

Por segunda vez, Wanda Nara será la encargada de conducir. Su desempeño en la edición anterior generó gran repercusión, y este año regresa para acompañar a los 24 participantes en sus desafíos culinarios.

El jurado también se mantiene con los reconocidos chefs Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, quienes volverán a evaluar cada plato y decidir quién continúa en la competencia y quién debe colgar el delantal.

A qué hora empieza y por dónde ver MasterChef Celebrity

El regreso de MasterChef Celebrity 2025 ya tiene fecha confirmada: el lunes 13 de octubre a las 22. Se podrá ver por Telefe y, por primera vez, el programa tendrá transmisión simultánea por HBO Max.

Esta edición no solo se emitirá por la pantalla chica, sino que también se expandirá al universo digital. En Streams Telefe, Grego Rossello y Nati Jota harán reacciones en vivo a través de YouTube y Twitch, comentando los momentos más destacados de cada gala.

La dupla que hará reacciones en stream del programa culnario de Telefe. Foto: Instagram.

Además, llega la MasterChef Liga de Streamers (MLS), una experiencia inédita donde creadores de contenido seguirán el programa desde sus propios canales. Entre los participantes confirmados están Momo, Mernuel y Bauletti, Coker, Rober Galati, Caro Trippar, Boffe y Teo DM.

MasterChef Celebrity: uno por uno, quiénes son los 24 participantes

Agustín «Cachete» Sierra – Actor

Alejo «Alex Pelao» Cruzado Antonelli – Humorista

Andy Chango – Músico y actor

Claudio «Turco» Husaín – Ex futbolista

Diego «Peque» Schwartzman – Ex tenista

Esteban Mirol – Conductor y periodista

Ian Lucas – Youtuber e influencer

Luis Ventura – Conductor y periodista

Maximiliano López – Ex futbolista y ex pareja de Wanda Nara

Pablo Lescano – Músico y líder de Damas Gratis

Emilia Attias – Actriz y modelo

Eugenia Tobal – Actriz

Los participantes de MasterChef Celebrity Argentina. Foto: Instagram.

Evangelina Anderson – Modelo y ex pareja del futbolista Martín Demichelis

La Joaqui – Cantante y pareja de Luck Ra

Marixa Balli – Mediática

Romina «Momi» Giardina – Actriz, humorista y bailarina

Sofía Martínez – Periodista

Valentina Cervantes – Modelo y pareja del futbolista Enzo Fernández

Susana Roccasalvo – Conductora

Jorge «Roña» Castro – Ex boxeador

Miguel Ángel Rodriguez – Actor

Leandro «Chino» Leunis – Conductor

Julia Calvo – Actriz de Casi Ángeles

Sofía «La Reini» Gonet – Influencer