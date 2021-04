A través de un veterano de guerra ASOEM se sumó a la Gesta de Malvinas

Gustavo Morales, Secretario General de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, ASOEM y el Aníbal Edgardo Esposito.

El Sindicato Municipal se sumó al sentimiento general del pueblo riograndense a la Causa Malvinas. El Secretario General de ASOEM, Gustavo Morales, eligió al Veterano de Guerra Aníbal Edgardo Esposito para que brinde una reflexión sobre la Gesta de Malvinas, el recuerdo permanente a los caídos en el Atlántico Sur y la eterna gratitud a los veteranos de guerra que viven en Río Grande y que mantienen vivo el reclamo de soberanía sobre los archipiélagos irredentos.

Río Grande.- “En este día tan especial para todos los argentinos, desde ASOEM queremos brindar nuestro público reconocimiento a todos aquellos hombres y también mujeres que participaron de la Gesta de Malvinas. Nuestro permanente recuerdo a los caídos, nuestro homenaje a los héroes que han regresado y hoy tenemos el honor de tenerlos en nuestra querida ciudad de Río Grande”, expresó Gustavo Morales, Secretario General de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales -ASOEM-

Agregó que “los trabajadores municipales, tanto mujeres como varones, honramos a todos nuestros Veteranos de Guerra con el testimonio de uno de ellos, Aníbal Edgardo Esposito, quien a 39 años del conflicto bélico, sigue prestando sus servicios a la comunidad”.

“Solo quien vivió una guerra puede amar la paz con todo el corazón”

En tanto Edgardo Esposito reflexionó que “cómo veterano de guerra a 39 años me cuesta hacer una reflexión cuando estando al frente del monumento a nuestros Héroes tenemos que decirles muchachos hasta ahora no avanzamos, en estos días se juntan por un lado, el sentir de la satisfacción del deber bien cumplido, el haber tenido la oportunidad de defender a nuestra patria. Siendo parte de la operación Rosario en la reconquista de Malvinas de forma totalmente incruenta, teniendo que desalojar a las autoridades que ocuparon por la fuerza nuestro territorio por más de 149 años. Por otro lado el vacío que dejaron nuestros 632 Argentinos que han quedado allí a la espera del regreso de todos los argentinos haciendo flamear nuevamente nuestra bandera celeste y blanca .es necesario hacer conocer la verdadera historia política, geográfica y estratégica a nuestros jóvenes para que a partir de ese conocimiento real de cómo comenzó todo ellos puedan defender nuestra patria, nuestra soberanía pero defenderla desde el estudio la capacitación, la inteligencia para así poder discernir entre la verdadera historia y la que nos cuentan. Pelearla con diplomacia desde el conocimiento y estrategias efectivas. La soberanía no se comparte se ejerce. No somos un país independiente hasta tanto mantengamos una colonia extranjera en nuestro territorio disponiendo y explotando económicamente nuestros recursos, disponiendo de nuestro espacio y negando sus a propios dueños el paso y administración. El colonialismo es considerado un delito por todos los países del mundo. El conflicto armado con Inglaterra demostró al mundo de lo que un pueblo pacífico fue capaz de hacer al enfrentar en ese momento a la tercer potencia mundial, sumadas a la ayuda de otras. Por lo que abrimos un camino de conocimiento haciendo valer nuestra decidida voluntad de recuperar lo que nos pertenece como Nación, que hoy nuestros jóvenes deben transitar por la vía diplomática para lograr el objetivo de independencia Nacional definitivamente”, concluyó Aníbal Edgardo Esposito.