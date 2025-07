A un costo alto, la supertasa logró frenar la suba del dólar oficial, pero el blue subió $ 15

El Gobierno logró frenar la escalada que venía trayendo el dólar, pero lo hizo a un costo alto. Las tasas en pesos volvieron a fortalecerse y superaron el 50%, lo que permitió descomprimir la demanda de divisas y lograr que el tipo de cambio retrocediera.



El dólar mayorista tocó los $ 1.295 poco después de la apertura de la rueda, pero finalmente terminó en $ 1.275, una caída del 0,8% en el día. El minorista llegó a venderse a $ 1.305, pero retrocedió a $ 1.300, el mismo precio al que cerró el viernes pasado. El blue aumentó 15 pesos, a $ 1.320.

Así el mercado atravesó un nuevo capítulo en la turbulencia que desató hace dos semanas cuando el Gobierno le puso fin a las LEFI, las letras que usaban los bancos para manejar su liquidez a un día de plazo. Esto descompaginó a la plaza financiera al liberar $ 10 billones que presionaron sobre el dólar e hicieron que el equipo económico tuviera que subir las tasas de los pases para atraer pesos.

«La decisión de eliminar LEFI trajo un aumento de la volatilidad de las tasas de caución afectando severamente el rendimiento de las Lecaps a lo que se suma un cronograma de vencimientos bien desafiante», marcaron desde Aurum Valores.

En esta rueda, las tasas de caución siguieron escalando. «Otra fea rueda para el mercado argentino. La caución a 1 día fue la estrella de la jornada superando el 50% durante casi toda la rueda», señaló Nicolás Cappella, de IEB.

Según fuentes del mercado, la otra movida que habría hecho el gobierno sería intervenir nuevamente en el mercado de dólar futuro para bajar las tasas y las expectativas de que haya un salto del tipo de cambio.

«Creemos que con este nivel de tasas y de tipo de cambio, se abre una nueva ventana para el carry. Sin embargo, la tasa de caución tan alta sería un obstáculo importante a solucionar para que el escenario sea más favorable», agregó Cappello.

La apuesta del Gobierno apuntaría a reactivar el carry trade, es decir, lograr que los inversores pasen del dólar y se vuelquen a los pesos con tasas altas. «Desde que pasó lo de las LEFI se desanclaron las expectativas del tipo de cambio. Hay mucha volatilidad y la tasa está haciendo fuerza para calmar un poco el dólar», sostuvo el economista Gabriel Caamaño.

Pero remarcó que «estos niveles de tasas no deberían prolongarse demasiado porque van a deteriorar la actividad económica y por la vía de los costos financieros van a deteriorar el resultado fiscal, con lo cual deberían ser transitorias. Si se sostiene durante demasiado tiempo no es una buena señal».

«Durante la semana pasada fuimos de un extremo al otro: Inicialmente el vencimiento de las LEFIs trajo un exceso de pesos que hicieron caer la tasa de caución a niveles de 15%. Como respuesta, y para retirar ese excedente, el Tesoro ofreció una licitación de Letras cortas que volvió a secar la plaza. La semana terminó el viernes con un salto en la tasa cauciones sobre el cierre, evidenciando que algunos participantes del mercado todavía se están acomodando al nuevo esquema monetario. De hecho, durante la rueda se conoció un comunicado de la asociación de bancos ADEBA en el que la entidad pedían al Central herramientas más eficientes para reemplazar las LEFIs discontinuadas», dijo Javier Casabal, Sr Fixed Income Strategis de Adcap Grupo Financiero.

«Hoy, los bancos se enfrentaron a dos alternativas malas: por un lado, vender Lecaps cortas a un precio bajo -dado que el mercado de tasa fija venía muy castigado-, o bien, tomar cauciones a tasas altas», describe Casabal.

«A menos que aparezcan pesos de alguna otra fuente (una gran compra de dólares a exportadores o emisiones de deuda podría tener ese efecto), posiblemente el mercado conviva con esta falta de pesos hasta la próxima licitación donde los bancos, en lugar de rollear, deberían dejar vencer una parte para abastecer el mencionado faltante de pesos», señaló Casabal.

El Banco central siguió sin intervenir en el mercado y en esta rueda no hubo evidencia de compras de divisas por parte del Tesoro. Aún así, las reservas del banco central terminaron en US$ 40.650 millones, una suba de US$ 263 millones en el día.