A UN MES DE SU LANZAMIENTO, MÁS DE 100 PERSONAS ACCEDIERON AL PROGRAMA MUNICIPAL DE ABORDAJE INTEGRAL DE LA SALUD DEL ADULTO MAYOR

La gestión del intendente Martín Perez reafirma su compromiso con el sostenimiento de un sistema de salud pública inclusivo, accesible y de calidad, promoviendo políticas que favorezcan la autonomía, la integración social y el bienestar de las personas adultas mayores.

En este marco, y con el fin de atender las necesidades de las y los adultos mayores de la ciudad, la Secretaría de Salud lanzó el Programa Municipal de Abordaje Integral de la salud del Adulto Mayor: una herramienta fundamental pensada para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores de Río Grande. Cabe destacar que, con su lanzamiento, se sumó al sistema municipal el Servicio de Geriatría, garantizando un abordaje especializado y cercano a la comunidad.

El abordaje integral contempló un circuito de atención inicial con controles a cargo de un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales en enfermería, nutrición, odontología y geriatría. La mayoría de las personas atendidas se encuentra en la franja de 60 a 69 años, seguida por la de 70 a 79, y luego por la de 80 a 89.

En función de las necesidades detectadas, se gestionaron derivaciones a distintas especialidades médicas -oftalmología, cardiología, laboratorio, salud mental, ginecología, urología y traumatología- articulando con los servicios municipales de salud. A su vez, unas 35 personas continúan con tratamiento nutricional en consultorio.

El Programa también incluye actividades físicas y recreativas adaptadas, tanto individuales como grupales, en coordinación con la Dirección General para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Además, fomenta la participación de familias y comunidad en todo el proceso de acompañamiento.

Las inscripciones permanecen abiertas para hombres y mujeres mayores de 65 años, con o sin cobertura social mediante el link: https://bit.ly/3Gh8xg5; de manera presencial en los Centros Municipales de Salud N.º 1 (Hna. Luisa Rosso 779), N.° 2 (Hna. Taparello 389); N.° 3 (El Alambrador 212) y B° N.° 4 (Águila Mora 2348). Para más información, las y los interesados pueden comunicarse a la Línea 147 de Atención Ciudadana o acercarse a dichos establecimientos.

Con esta iniciativa, el Municipio de Río Grande consolida una política de salud pública integral y equitativa, que garantiza atención, respeto y acompañamiento a las y los adultos mayores en cada etapa de sus vidas.